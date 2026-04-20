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Premier League
Premier League: Highlights Manchester City – Arsenal (2:1)
Trotz Donnarumma-Bock
Haaland schiesst City zurück ins Titelrennen
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Manchester City – Arsenal (2:1).
Publiziert: vor 7 Minuten
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Die Highlights der Premier League
3:19
Trotz Donnarumma-Bock
Haaland schiesst City zurück ins Titelrennen
3:01
Neues Spiel – nächster Treffer
Okafor trifft und assistiert bei Tor
2:48
Chelsea – Manchester City 0:3
Cherki düpiert Chelsea-Abwehr mit zwei genialen Assists
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Arsenal
Manchester City
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