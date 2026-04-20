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Trotz Donnarumma-Bock
Haaland schiesst City zurück ins Titelrennen

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Manchester City – Arsenal (2:1).
Publiziert: vor 7 Minuten
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