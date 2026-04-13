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Premier League: Highlights Chelsea – Manchester City (0:3)
Chelsea – Manchester City 0:3
Cherki düpiert Chelsea-Abwehr mit zwei genialen Assists
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Chelsea FC – Manchester City (0:3).
Publiziert: 10:45 Uhr
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Die Highlights der Premier League
2:48
Chelsea – Manchester City 0:3
Cherki düpiert Chelsea-Abwehr mit zwei genialen Assists
3:03
Sunderland – Tottenham 1:0
Xhaka verpasst Führungstor um Haaresbreite
2:56
Spektakel-Hälfte gegen ManUtd
England-Juwel verpasst Traumtor nur um Haaresbreite
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