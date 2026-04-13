DE
FR
Abonnieren

Chelsea – Manchester City 0:3
Cherki düpiert Chelsea-Abwehr mit zwei genialen Assists

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Chelsea FC – Manchester City (0:3).
Publiziert: 10:45 Uhr
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Chelsea
Chelsea
Manchester City
Manchester City
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen