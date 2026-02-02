DE
FR
Abonnieren

Tottenham – Manchester City 2:2
Tottenhams Solanke trifft gegen City per Scorpion-Kick

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Tottenham – Manchester City 2:2.
Publiziert: 07:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Manchester City
Manchester City
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen