Premier League: Highlights der Partie Chelsea – West Ham 3:2
Wildes Spiel in London
West-Ham-Profi geht Chelsea-Star an die Gurgel
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Chelsea – West Ham 3:2.
Publiziert: vor 47 Minuten
Die Highlights der Premier League
3:05
Arsenal – ManU 2:3
Ex-Sittener ballert Red Devils aus 20 Metern zum Sieg
West Ham United
Chelsea
Premier League
