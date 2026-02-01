DE
FR
Abonnieren

Wildes Spiel in London
West-Ham-Profi geht Chelsea-Star an die Gurgel

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Chelsea – West Ham 3:2.
Publiziert: vor 47 Minuten
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
West Ham United
West Ham United
Chelsea
Chelsea
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen