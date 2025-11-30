DE
Sunderland – Bournemouth 3:2
Xhaka-Assist leitet Wende ein – Adams trifft aus 40 Metern

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Bournemouth (3:2).
Publiziert: 00:50 Uhr
|
Aktualisiert: 00:52 Uhr
