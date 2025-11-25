DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Highlights Manchester United – Everton (0:1)
Skandal in der Premier League
Hier ohrfeigt Gueye seinen Teamkollegen und kriegt Rot
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Manchester United – Everton (0:1).
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
3:05
Highlights im Video
Richarlison-Traumkiste aus 40 Metern lässt Arsenal kalt
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Manchester United
Everton
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen