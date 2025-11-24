DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Richarlison-Traumkiste aus 40 Metern lässt Arsenal kalt

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Arsenal– Tottenham Hotspur (4:1).
Publiziert: vor 39 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Arsenal
Arsenal
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen