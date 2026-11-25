Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
11
10
28
2
Brighton & Hove Albion
11
17
22
3
Manchester City
11
8
22
4
Liverpool FC
11
8
21
5
AFC Bournemouth
11
4
18
6
Brentford FC
11
9
17
7
Leeds United
11
5
17
8
Chelsea FC
11
0
16
9
Everton FC
11
-2
16
10
Tottenham Hotspur
11
1
15
11
Hull City
11
2
14
12
Aston Villa
11
-3
14
13
Newcastle United
11
-3
13
14
Coventry City
11
-8
12
15
FC Fulham
11
-2
11
16
Ipswich Town
11
-7
11
17
Nottingham Forest
11
-6
9
18
FC Sunderland
11
-9
9
19
Manchester United
11
-9
8
20
Crystal Palace
11
-15
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg