Standard-Trainer muss gehen
Freistoss-Schwäche hat bei Liverpool personelle Konsequenzen

Liverpool hat schon zwölf Gegentreffer nach einem Standard kassiert. Die Reds reagieren zwei Tage vor dem Jahresende auf diese miese Bilanz und trennen sich von dem dafür verantwortlichen Coach Aaron Briggs.
Publiziert: vor 52 Minuten
Am vergangenen Samstag muss Liverpool gegen Wolverhampton das zwölfte Gegentor nach einem Standard hinnehmen.
Foto: keystone-sda.ch
AFP

Der englische Meister Liverpool ist das anfälligste Team nach Standards in Europas Topligen – und hat deshalb Konsequenzen gezogen. Am Dienstag gaben die Reds die Trennung von ihrem Standardtrainer Aaron Briggs bekannt. Der LFC könne bestätigen, dass Briggs, der seit Juli 2024 Teil des Stabs von Teammanager Arne Slot in Liverpool war, seinen Posten aufgegeben habe, hiess es.

Gegen das Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers (2:1) hatte der Tabellenvierte am Samstag den zwölften Gegentreffer nach einem Standard kassiert. In Europas fünf besten Ligen ist dieser Wert unübertroffen, Strafstösse sind ausgenommen. Der AFC Bournemouth und Nottingham Forest liegen gleichauf mit Liverpool, Bundesligist Köln steht bei elf Standard-Gegentreffern.

Vor der Partie hatte Slot die Standardschwäche seines Teams kritisiert. «Mit unserer Bilanz bei Standardsituationen ist es unmöglich, unter die ersten vier oder fünf zu kommen, geschweige denn die Meisterschaft zu gewinnen», sagte der Holländer. Zur Hälfte der Meistersaison hätte Liverpool «kein einziges Tor nach einer Standardsituation kassiert».

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
18
22
42
2
Manchester City
Manchester City
18
26
40
3
Aston Villa
Aston Villa
18
10
39
4
Liverpool FC
Liverpool FC
18
4
32
5
Chelsea FC
Chelsea FC
18
11
29
6
Manchester United
Manchester United
18
4
29
7
FC Sunderland
FC Sunderland
18
2
28
8
Brentford FC
Brentford FC
18
2
26
9
Crystal Palace
Crystal Palace
18
1
26
10
FC Fulham
FC Fulham
18
-1
26
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
18
4
25
12
Everton FC
Everton FC
18
-2
25
13
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
18
1
24
14
Newcastle United
Newcastle United
18
0
23
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
18
-6
22
16
Leeds United
Leeds United
18
-7
20
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
18
-10
18
18
West Ham United
West Ham United
18
-17
13
19
Burnley FC
Burnley FC
18
-15
12
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
18
-29
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
