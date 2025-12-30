Freistoss-Schwäche hat bei Liverpool personelle Konsequenzen

Liverpool hat schon zwölf Gegentreffer nach einem Standard kassiert. Die Reds reagieren zwei Tage vor dem Jahresende auf diese miese Bilanz und trennen sich von dem dafür verantwortlichen Coach Aaron Briggs.

Der englische Meister Liverpool ist das anfälligste Team nach Standards in Europas Topligen – und hat deshalb Konsequenzen gezogen. Am Dienstag gaben die Reds die Trennung von ihrem Standardtrainer Aaron Briggs bekannt. Der LFC könne bestätigen, dass Briggs, der seit Juli 2024 Teil des Stabs von Teammanager Arne Slot in Liverpool war, seinen Posten aufgegeben habe, hiess es.

Gegen das Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers (2:1) hatte der Tabellenvierte am Samstag den zwölften Gegentreffer nach einem Standard kassiert. In Europas fünf besten Ligen ist dieser Wert unübertroffen, Strafstösse sind ausgenommen. Der AFC Bournemouth und Nottingham Forest liegen gleichauf mit Liverpool, Bundesligist Köln steht bei elf Standard-Gegentreffern.

Vor der Partie hatte Slot die Standardschwäche seines Teams kritisiert. «Mit unserer Bilanz bei Standardsituationen ist es unmöglich, unter die ersten vier oder fünf zu kommen, geschweige denn die Meisterschaft zu gewinnen», sagte der Holländer. Zur Hälfte der Meistersaison hätte Liverpool «kein einziges Tor nach einer Standardsituation kassiert».

