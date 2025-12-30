Freistoss-Schwäche hat bei Liverpool personelle Konsequenzen

Der englische Meister Liverpool ist das anfälligste Team nach Standards in Europas Topligen – und hat deshalb Konsequenzen gezogen. Am Dienstag gaben die Reds die Trennung von ihrem Standardtrainer Aaron Briggs bekannt. Der LFC könne bestätigen, dass Briggs, der seit Juli 2024 Teil des Stabs von Teammanager Arne Slot in Liverpool war, seinen Posten aufgegeben habe, hiess es.
Gegen das Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers (2:1) hatte der Tabellenvierte am Samstag den zwölften Gegentreffer nach einem Standard kassiert. In Europas fünf besten Ligen ist dieser Wert unübertroffen, Strafstösse sind ausgenommen. Der AFC Bournemouth und Nottingham Forest liegen gleichauf mit Liverpool, Bundesligist Köln steht bei elf Standard-Gegentreffern.
Vor der Partie hatte Slot die Standardschwäche seines Teams kritisiert. «Mit unserer Bilanz bei Standardsituationen ist es unmöglich, unter die ersten vier oder fünf zu kommen, geschweige denn die Meisterschaft zu gewinnen», sagte der Holländer. Zur Hälfte der Meistersaison hätte Liverpool «kein einziges Tor nach einer Standardsituation kassiert».
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
18
22
42
2
Manchester City
18
26
40
3
Aston Villa
18
10
39
4
Liverpool FC
18
4
32
5
Chelsea FC
18
11
29
6
Manchester United
18
4
29
7
FC Sunderland
18
2
28
8
Brentford FC
18
2
26
9
Crystal Palace
18
1
26
10
FC Fulham
18
-1
26
11
Tottenham Hotspur
18
4
25
12
Everton FC
18
-2
25
13
Brighton & Hove Albion
18
1
24
14
Newcastle United
18
0
23
15
AFC Bournemouth
18
-6
22
16
Leeds United
18
-7
20
17
Nottingham Forest
18
-10
18
18
West Ham United
18
-17
13
19
Burnley FC
18
-15
12
20
Wolverhampton Wanderers
18
-29
2