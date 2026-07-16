Nati-Verteidiger Amenda wechselt in die Premier League

Nun ist der Deal also fix: Aurèle Amenda spielt neu für Coventry City. Der 22-jährige Nati-Verteidiger, der an der WM nicht zum Einsatz gekommen ist, hätte in Frankfurt noch bis 2029 einen Vertrag gehabt.
Aus diesem wird Amenda vom Premier-League-Aufsteiger für geschätzte 18 Millionen Franken herausgekauft. Sein neuer Trainer ist England-Legende Frank Lampard (48, 106 Länderspiele).
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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion
0
0
0
1
Chelsea FC
0
0
0
1
Coventry City
0
0
0
1
Crystal Palace
0
0
0
1
Everton FC
0
0
0
1
FC Fulham
0
0
0
1
Hull City
0
0
0
1
Ipswich Town
0
0
0
1
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City
0
0
0
1
Manchester United
0
0
0
1
Newcastle United
0
0
0
1
Nottingham Forest
0
0
0
1
FC Sunderland
0
0
0
1
Tottenham Hotspur
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg