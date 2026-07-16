Nati-Verteidiger Amenda wechselt in die Premier League

Nach Gerüchten während der WM ist der Wechsel von Aurèle Amenda zu Coventry City nun Tatsache.

Nun ist der Deal also fix: Aurèle Amenda spielt neu für Coventry City. Der 22-jährige Nati-Verteidiger, der an der WM nicht zum Einsatz gekommen ist, hätte in Frankfurt noch bis 2029 einen Vertrag gehabt.

Aus diesem wird Amenda vom Premier-League-Aufsteiger für geschätzte 18 Millionen Franken herausgekauft. Sein neuer Trainer ist England-Legende Frank Lampard (48, 106 Länderspiele).

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