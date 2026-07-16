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Schöne Ablöse für Frankfurt
Nati-Verteidiger Amenda wechselt in die Premier League

Nach Gerüchten während der WM ist der Wechsel von Aurèle Amenda zu Coventry City nun Tatsache.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Nach der WM folgt für Aurèle Amenda der Transfer nach England.
Foto: Toto Marti

Nun ist der Deal also fix: Aurèle Amenda spielt neu für Coventry City. Der 22-jährige Nati-Verteidiger, der an der WM nicht zum Einsatz gekommen ist, hätte in Frankfurt noch bis 2029 einen Vertrag gehabt.

Aus diesem wird Amenda vom Premier-League-Aufsteiger für geschätzte 18 Millionen Franken herausgekauft. Sein neuer Trainer ist England-Legende Frank Lampard (48, 106 Länderspiele). 

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Premier League 2026/27
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AFC Bournemouth
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Arsenal FC
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Aston Villa
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Brentford FC
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Brighton & Hove Albion
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Chelsea FC
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Coventry City
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Crystal Palace
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Everton FC
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FC Fulham
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Hull City
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Ipswich Town
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Leeds United
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Liverpool FC
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Manchester City
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Manchester United
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Newcastle United
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Nottingham Forest
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FC Sunderland
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Tottenham Hotspur
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