Premier-Ligist in Trauer
Leeds-Fan stirbt vor ManUtd-Spiel nach medizinischem Notfall

Premier-Ligist Leeds trauert um einen Fan, der vor dem Spiel gegen Manchester United verstorben ist. Es kam zu einem medizinischen Notfall, wie der Klub vermeldet.
Publiziert: 08:35 Uhr
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Vor dem Spiel gegen Manchester United ist ein Leeds-Fan nach einem medizinischen Notfall ums Leben gekommen.
Foto: AFP

  • Leeds-Fan stirbt vor Spiel gegen ManUtd
  • Klub äussert sich erschüttert zum medizinischen Notfall vor Anpfiff
  • Spiel endet 1:1, Tore durch Aaronson (62.) und Cunha (65.)
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Vor dem Premier-League-Duell zwischen Leeds United und Manchester United ist es am Sonntag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Wie der Klub des Schweizers Noah Okafor (25) im Nachgang der Partie mitteilt, ist vor Anpfiff ein Fan verstorben.

«Leeds United ist zutiefst erschüttert, bestätigen zu müssen, dass ein Fan nach einem medizinischen Notfall vor dem heutigen Spiel leider verstorben ist», heisst es in der Mitteilung der Peacocks. Man sei in Gedanken bei den Angehörigen des Verstorbenen.

Das Spiel an der Elland Road endete 1:1. Brenden Aaronson brachte das Heimteam in Führung (62.), Ex-Sion-Spieler Matheus Cunha glich die Partie nur drei Minuten später aus.

