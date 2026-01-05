Darum gehts
- Leeds-Fan stirbt vor Spiel gegen ManUtd
- Klub äussert sich erschüttert zum medizinischen Notfall vor Anpfiff
- Spiel endet 1:1, Tore durch Aaronson (62.) und Cunha (65.)
Cédric HeebRedaktor Sport
Vor dem Premier-League-Duell zwischen Leeds United und Manchester United ist es am Sonntag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Wie der Klub des Schweizers Noah Okafor (25) im Nachgang der Partie mitteilt, ist vor Anpfiff ein Fan verstorben.
«Leeds United ist zutiefst erschüttert, bestätigen zu müssen, dass ein Fan nach einem medizinischen Notfall vor dem heutigen Spiel leider verstorben ist», heisst es in der Mitteilung der Peacocks. Man sei in Gedanken bei den Angehörigen des Verstorbenen.
Das Spiel an der Elland Road endete 1:1. Brenden Aaronson brachte das Heimteam in Führung (62.), Ex-Sion-Spieler Matheus Cunha glich die Partie nur drei Minuten später aus.
