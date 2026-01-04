Manchester United lässt zum Auftakt in den Sonntag Punkte liegen. Granit Xhaka und Sunderland ärgern auswärts Tottenham. Hier gibts alle Premier-League-Spiele des Tages in der Übersicht.

Leeds – Manchester United 1:1

Manchester United kann nach dem enttäuschenden Remis gegen die Wolves auch gegen Leeds nicht gewinnen und hält nur bedingt Anschluss an die Champions-League-Plätze. Dabei liegt der Ball eigentlich schon nach wenigen Minuten im Tor der Peacocks. Dem Treffer von Ex-Sion-Stürmer Cunha geht jedoch eine Abseitsposition voraus. In einer umkämpften, aber nur selten unterhaltsamen ersten Hälfte, geht es ansonsten sehr ausgeglichen zu und her.

Das bleibt auch nach dem Seitenwechsel so. Es passt deshalb ins Bild, dass ManUtd den Führungstreffer von Aaronson (62.) nur drei Minuten später durch Cunha wieder ausgleicht. Den Siegtreffer bringen im Anschluss beide Teams nicht zustande – auch wenn Okafor (wird in der 75. ausgewechselt) einem solchen mit einem Fallrückzieher (69.) durchaus nahekommt.

Newcastle – Crystal Palace 2:0

Newcastle hat das neue Jahr so begonnen, wie es das alte beendet hat: mit einem Sieg. Die Magpies setzen sich zu Hause im St. James’ Park gegen Crystal Palace verdient mit 2:0 durch. Ein Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten ebnet dem Heimteam den Weg zum Sieg. Der Brasilianer Bruno Guimaraes trifft in der 71. Minute zum 1:0, fünf Minuten später macht Verteidiger Malick Thiaw im Anschluss an einen Corner mit dem 2:0 den Sack zu. Dessen Landsmann Nick Woltemade sitzt zu Beginn erneut nur auf der Bank und wird eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt. Sekunden nach dessen Einwechslung fällt das 2:0.

Fabian Schär spielt in der Innenverteidigung Newcastles einmal mehr durch. Dem Schweizer bietet sich in der 17. Minute die erste ganz grosse Torchance des Spiels. Gäste-Keeper Dean Henderson pariert den Kopfball Schärs aber mirakulös. Während Newcastle mit dem zweiten Sieg in Folge in der Tabelle auf einen einstelligen Tabellenplatz vorrückt, sackt Crystal Palace immer weiter ab. Das Team von Trainer Oliver Glasner hat aus den letzten fünf Partien nur einen Punkt geholt.

Tottenham – Sunderland 1:1

Sunderland bleibt schwierig zu besiegen. Der Aufsteiger, das Überraschungsteam der Vorrunde, ringt auch Tottenham auswärts einen Punkt ab. Für die Black Cats ist es das vierte Unentschieden in Folge. Der Holländer Brian Brobbey sichert den Gästen mit seinem dritten Saisontreffer den einen Punkt. Der Stürmer schliesst in der 80. Minute den herrlichen, von Granit Xhaka eingeleiteten Angriff der Gäste mit einem satten Schuss in die hohe Ecke zum 1:1 ab.

Aufgrund der Statistiken und Spielanteile ist der Punktgewinn für Sunderland etwas glückhaft. Tottenham hat sowohl mehr Abschlüsse als auch Schüsse aufs Tor und einen deutlich höheren Wert an Expected Goals. Das Team von Régis Le Bris zeigt aber wie so oft in dieser Saison Nehmerqualitäten und schlägt kurz vor Schluss eiskalt zu.

Everton – Brentford 2:4

Brentford-Stürmer Igor Thiago spielt eine ganz starke Saison. Das beweist er gegen Everton einmal mehr. Der Brasilianer erzielt gegen die Toffees seine Saisontore Nummer 12, 13 und 14. Damit hat er massgeblichen Anteil daran, dass Brentford in der Liga zum fünften Mal in Folge nicht verliert. Bereits nach rund zehn Minuten netzt Thiago zum ersten Mal ein, dann sorgen Collins und er mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause für eine Drei-Tore-Führung.

Die Partie ist damit entschieden, denn von Everton kommt insgesamt deutlich zu wenig. Zwar keimt nach dem Anschlusstreffer von Beto (66.) nochmals etwas Hoffnung auf, doch spätestens mit seinem dritten Treffer (88.) macht Thiago endgültig den Deckel drauf. Dass Ex-FCB-Stürmer Barry in der Nachspielzeit erneut verkürzt, bleibt Ergebniskosmetik.

Fulham – Liverpool 2:2

Was für ein Finish im Craven Cottage! In der Nachspielzeit jubelt Liverpool erst über das vermeintliche Siegtor durch Cody Gakpo – doch dann packt Fulhams Harrison Reed in der 97. Minute den Hammer aus und trifft aus über 20 Metern haargenau in den Winkel. Ein Traumtor, das Fulham einen Punkt sichert und Liverpool abermals ausbremst: mit 14 Punkten Rückstand auf Leader Arsenal scheint der Meisterzug endgültig abgefahren.

Dabei hätten die Reds die drei Punkte nach einem veritablen Fehlstart durchaus verdient. Die frühe Fulham-Führung (17.) – Ex-Liverpool-Junior Harry Wilson trifft sehenswert vom Strafraumrand – wird durch Florian Wirtz (57.) nach einem feinen Steilpass von Conor Bradley ausgeglichen. Für den Deutschen ist es nach 17 torlosen Spielen zum Saisonstart das zweite Tor in den letzten drei Partien – zum Sieg reicht es heute aber wegen Reeds Last-Minute-Hammer nicht.