Impressum
Premier League: Newcastle United - FC Fulham (25.10.2025)
Newcastle United
16:00
FC Fulham
Newcastle United
Ab 16:00 Uhr
Vs
FC Fulham
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Newcastle United - FC Fulham
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
12
19
2
Manchester City
8
11
16
3
AFC Bournemouth
8
3
15
3
Liverpool FC
8
3
15
5
Chelsea FC
8
7
14
6
Tottenham Hotspur
8
7
14
7
FC Sunderland
8
3
14
8
Crystal Palace
8
4
13
9
Manchester United
8
-1
13
10
Brighton & Hove Albion
8
1
12
11
Aston Villa
8
0
12
12
Everton FC
8
0
11
13
Leeds United
9
-5
11
14
Brentford FC
8
-1
10
15
Newcastle United
8
0
9
16
FC Fulham
8
-4
8
17
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers
8
-11
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Tony
Harrington
England
Anstoss
Samstag
25. Oktober 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Newcastle upon Tyne, England
St. James’ Park
Kapazität
52’258
