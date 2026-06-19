Während viele Stars aktuell an der WM im Einsatz stehen, hat die Premier League die Paarungen für den Start in die neue Saison bekanntgegeben. Auf der Insel gehts mit vielen Krachern los.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Premier League startet 21. August mit Coventry-Arsenal-Eröffnungsspiel

Hull City nach 9 Jahren zurück, trifft auf Manchester United

Hull erreichte Premier League über Playoff-Final mit 1:0-Sieg

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Während die Fussball-WM in Nordamerika in vollem Gange ist, hat die Premier League am Freitag den neuen Spielplan für die nächste Saison veröffentlicht. Den Auftakt machen wird Meister Arsenal. Die Nordlondoner treten im Eröffnungsspiel gegen den direkten Aufsteiger aus der EFL Championship, Coventry City, an.

Das Spiel findet am Freitag, den 21. August, um 21 Uhr statt. Am Samstag folgt dann das Schweizer Duell zwischen Dan Ndoye (24) und Noah Okafor (28). Ndoyes Nottingham Forest empfängt um 16 Uhr Okafors Leeds United. Gleichzeitig steht auch Nati-Captain Granit Xhaka (33) mit Sunderland im Einsatz. Der Mittelfeldspieler tritt auswärts gegen die Aufsteiger von Ipswich Town an. Der vierte Premier-League-Schweizer Fabian Schär (34) empfängt einen Tag später mit Newcastle das Starensemble aus Liverpool.

Überraschung der Saison gegen ManUtd

Dass Hull City 2026/27 in der Premier League spielt, hatten wohl die wenigsten auf der Rechnung. Diverse Experten hatten die Tigers in der unteren Tabellenhälfte der Championship gesetzt. Hull City hat die Saison auf dem 6. Platz abgeschlossen, bevor sich die Mannschaft im Playoff-Final gegen Middlesbrough mit einem 1:0 durchgesetzt hat. Das erste Premier-League-Spiel seit neun Jahren bestreiten die Tigers am 22. August gegen Manchester United.