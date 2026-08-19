Nati-Star Elvedi wechselt nach England

Kein Ausländer machte mehr Spiele für Borussia Mönchengladbach als Nico Elvedi. Nun ist aber fix: Sein 364. Einsatz für die Fohlen war der letzte des Nati-Verteidigers im Trikot des Bundesligisten.

Denn: Der 29-Jährige wechselt auf die neue Saison hin zu Premier-League-Klub Leeds United, wie der Verein aus Yorkshire am Mittwoch mitteilt. Beim 14. der abgelaufenen Premier-League-Saison unterschreibt Elvedi einen Dreijahresvertrag. Zur Ablösesumme macht der Verein keine Angaben. Medienberichten zufolge dürfte sie umgerechnet bei rund 7,5 Millionen Franken liegen, dazu könnten Bonuszahlungen in der Höhe von rund 1,8 Millionen Franken kommen.

«Möchte nochmals was erleben»

Der Abschied aus Mönchengladbach nach elf Jahren fällt Elvedi sichtlich schwer: In einer auf dem Social-Media-Kanal der Fohlen veröffentlichen Video-Botschaft hat er Tränen in den Augen. An die Fans gerichtet sagt er: «Der Verein ist mir richtig ans Herz gewachsen. Es fällt mir echt schwer, diesen Schritt zu machen, aber ich habe das Gefühl, dass ich nochmals was erleben möchte. Die Zeit hier hat mich sehr geprägt. Ich bin mit 18 Jahren hierhergekommen und wurde erwachsen in dieser Zeit.»

«Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, alles ist erledigt und ich kann es kaum erwarten, für diesen Klub zu spielen. Ich habe einige Videos vom Stadion und von den Fans gesehen und liebe es», lässt er sich gleichzeitig in der Mitteilung seines neuen Klubs zitieren.

Der 29-jährige Zürcher dürfte sich mit seinen starken Leistungen an der WM in den Fokus der Engländer gespielt haben. Bei Leeds ist aktuell der deutsche Daniel Farke (49) Trainer, unter dem Elvedi schon 2022/23 bei Gladbach gespielt hat. Zudem trifft er dort auf seinen Nati-Kollegen Noah Okafor (26).

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