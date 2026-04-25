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Nichts geht bei Sunderland
Xhaka leitet Ball beim vierten Gegentor unglücklich weiter

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie AFC Sunderland – Nottingham Forest (0:5).
Publiziert: vor 44 Minuten
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