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Er trifft auf Nati-Star
Jamie Vardy ist zurück in England

Jamie Vardy ist zurück in England! Der 39-jährige Stürmer hat einen Vertrag bis Sommer 2027 beim FC Burnley unterschrieben.
Publiziert: 21:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
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Leicester-Legende Jamie Vardy ist zurück auf der Insel.
Foto: IMAGO/News Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jamie Vardy unterschreibt bei Burnley bis Saisonende 2026/27 in England
  • Ablösefrei nach Vertragsende bei US Cremonese, vorher sieben Serie-A-Tore
  • Burnley hofft auf Wiederaufstieg dank Vardys Erfahrung und Führungsqualitäten
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Der frühere englische Nationalspieler Jamie Vardy ist zurück auf der Insel. Der 39-jährige Stürmer hat beim Premier-League-Absteiger FC Burnley einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 unterschrieben. Vardy wechselt ablösefrei nach England, nachdem sein Vertrag bei US Cremonese in Italien Ende Juni ausgelaufen war. Seitdem war der einstige Star und Meisterheld von Leicester City vereinslos.

Bei Burnley wird der Engländer Teamkollege von Nati-Stürmer Zeki Amdouni (25). 

In der vergangenen Saison erzielte Vardy sieben Tore in 29 Spielen der Serie A, konnte jedoch den Abstieg von Cremonese nicht verhindern. Nun soll er mit seiner grossen Erfahrung dazu beitragen, dass die «Clarets» den direkten Wiederaufstieg in die Premier League schaffen. Der Wechsel markiert eine Rückkehr zu seinen Wurzeln im englischen Fussball, wo Vardy 2016 mit Leicester City sensationell Meister wurde.

«Ich bin wirklich glücklich, nun hier beim FC Burnley zu sein. Dieser Verein hat eine lange Fussballtradition und leidenschaftliche Fans, die eine Mannschaft verdienen, die sie und ihre Stadt repräsentiert. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Platz loszulegen und der Mannschaft dabei zu helfen, den richtigen Weg einzuschlagen», sagt Vardy zu seinem neuen Abenteuer. 

Und Trainer Nicky Hayen meint: «Seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten werden für unseren Kader von unschätzbarem Wert sein und wir sind überzeugt, dass er einen entscheidenden Beitrag zu unserer Saison leisten kann. Jamie hat sich bereits bewährt und wir freuen uns darauf, ihn im Claret-Trikot zu sehen.»

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
3
5
9
2
Arsenal FC
Arsenal FC
3
5
9
3
Hull City
Hull City
3
3
7
4
Chelsea FC
Chelsea FC
3
1
6
5
Brentford FC
Brentford FC
3
3
5
6
Liverpool FC
Liverpool FC
3
2
5
6
Newcastle United
Newcastle United
3
2
5
8
Everton FC
Everton FC
3
2
5
9
Leeds United
Leeds United
3
1
5
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
3
3
4
11
Manchester United
Manchester United
3
1
4
12
FC Sunderland
FC Sunderland
3
0
4
13
Crystal Palace
Crystal Palace
3
-4
3
13
Ipswich Town
Ipswich Town
3
-4
3
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
3
-1
2
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
3
-1
2
17
Aston Villa
Aston Villa
3
-5
1
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
3
-5
1
19
FC Fulham
FC Fulham
3
-3
0
20
Coventry City
Coventry City
3
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
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