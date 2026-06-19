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Tottenham verstärkt sich mit holländischem WM-Fahrer

Jan Paul van Hecke wechselt von Brighton zu Ligakonkurrent Tottenham. Der holländische WM-Fahrer soll die Spurs über 50 Millionen Franken kosten.
Publiziert: 10:19 Uhr
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Jan Paul van Hecke wechselt von Brighton zu Tottenham.

Nach dem Transfer von Marco Senesi (29) verstärkt sich Tottenham erneut in der Defensive. Innenverteidiger Jan Paul van Hecke (26) wechselt von Ligakonkurrent Brighton zu den Spurs. Über die Ablösesumme machen die Londoner keine Angaben, Transfer-Experte Fabrizio Romano spricht allerdings von einer Summe von rund 55 Millionen Franken.

Van Hecke gehörte in der abgelaufenen Saison zum absoluten Stammpersonal bei Brighton und absolvierte 36 Premier-League-Partien von Beginn an. Aktuell befindet er sich mit der holländischen Nationalmannschaft, für die er bislang 13 Mal zum Einsatz kam, an der WM. Beim 2:2-Remis gegen Japan stand er dabei 90 Minuten auf dem Platz.

«Jan Paul ist ein herausragender Verteidiger, der sich in der Premier League und auf internationaler Ebene bewährt hat und den wir schon seit einigen Jahren im Auge behalten. Neben seinen technischen Qualitäten und seinem ausgeprägten defensiven Instinkt verfügt er auch über die Reife, den Charakter und die Professionalität, die wir bei der Verpflichtung von Spielern suchen», wird Sportdirektor Johan Lange zitiert.

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