Newcastle-Coach Eddie Howe tritt zurück. Der Engländer will nach fünf Jahren eine Pause einlegen. Medien berichten, dass der Deutsche Matthias Jaissle als Nachfolger bereitsteht.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Für Fabian Schär (34) gibt es einen neuen Trainer. Wie sein Klub Newcastle United am Freitagabend vermeldet, tritt Eddie Howe (48) nach fünf Jahren per sofort von seinem Amt an der Seitenlinie zurück.

«Nachdem ich fast fünf Jahre lang mein Leben, mein Herzblut und meine Seele mit unermüdlicher Energie in den Verein gesteckt habe, bin ich der Meinung, dass es im besten Interesse sowohl von mir selbst als auch des Vereins liegt, eine Pause einzulegen, neue Kraft zu tanken und eine Auszeit zu nehmen», wird der Engländer, der seit November 2021 an der Seitenlinie der Magpies stand in der Medienmitteilung zitiert.

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Unter Howe gewann Newcastle in der Saison 2024/25 mit dem englischen Ligapokal den ersten grossen nationalen Titel seit 70 Jahren, qualifizierte sich zweimal für die Champions League und erreichte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die K.o.-Phase der Königsklasse.

Deutscher soll übernehmen

In der letzten Saison ist Howe aber bereits unter Druck geraten, als Newcastle die Saison trotz grosser Investitionen nur auf dem zwölften Tabellenrang beendete. In der Saisonvorbereitung verlor Newcastle am Mittwoch ein Testspiel gegen den Zweitligisten Bristol City 1:4. Die Pleite soll Howe nun zum Rücktritt bewogen haben.

Der Nachfolger von Howe ist noch nicht offiziell bekannt. Wie Newcastle in der Mitteilung schreibt, «befindet sich der Prozess zur Rekrutierung eines neuen Cheftrainers in einem fortgeschrittenen Stadium». Ein Update soll «in Kürze bekanntgegeben werden».

Gemäss Medienberichten ist bei den Magpies Matthias Jaissle (38) in der Pole-Position. Der Deutsche steht noch beim saudischen Klub Al-Ahli unter Vertrag, mit dem er zuletzt den saudischen Supercup und zwei Mal in Folge die asiatische Champions League gewann. Es sollen aber bereits konkrete Gespräche über eine Verpflichtung geführt werden.

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