Auf einen Blick Thomas Tuchel: Unterschiedliche Beziehungen zu Chelsea und Bayern München

Tuchel feiert mit Ex-Chelsea-Spielern, während ihn Müller kritisiert

Carlo Steiner Redaktor Sport

Thomas Tuchel (51) trainierte in seiner Laufbahn sowohl Bayern München als auch Chelsea. Mit den Deutschen wurde er Meister, mit den Engländern holte er die Champions League. Aber: Bei beiden Teams endete sein Engagement mit der Entlassung.

Und doch dürfte der Deutsche nicht auf beide Arbeitgeber gleich gern zurückschauen. Während er mit seinen ehemaligen Chelsea-Schützlingen Party macht, ist man in München beispielsweise weniger gut auf ihn zu sprechen.

Über das Instagram-Profil der Sängerin Catherine Harding (34), der Verlobten von Arsenal-(und Ex-Chelsea-)Star Jorginho (33), erfuhr die Öffentlichkeit am Sonntag von einer privaten Feier, bei der Tuchel und einige frühere Chelsea-Spieler zugegen waren. Auf einem Bild sieht man den Deutschen Arm in Arm mit Jorginho. Die beiden scheinen sich – den Gesichtsausdrücken und Handgesten zufolge – bestens amüsiert zu haben. Auf anderen Fotos – mutmasslich vom gleichen Anlass – sind Reece James (25), Mason Mount (26), Ben Chilwell (28) und Trevoh Chalobah (25) zu sehen.

Im Januar 2021 hatte Thomas Tuchel bei Chelsea angeheuert und die Londoner in nur vier Monaten zum Champions-League-Titel geführt. Ausser Chalobah, der damals leihweise in Frankreich spielte, standen im Final gegen ManCity am 29. Mai 2021 in Porto (Por) alle genannten Partygäste in der Startelf der Blues. Ein Erfolg, der offenbar verbindet. Mit dem Team soll sich der jetzige englische Nationaltrainer stets gut verstanden haben. Die Entlassung 2022 erfolgte überraschend und traf Tuchel dem Vernehmen nach sehr.

Thomas Müller schiesst gegen Tuchel

Einiges frostiger ist Tuchels Verhältnis zu den Bayern. Sein Engagement in München stellte sich – trotz Meistertitel 2023 – als grosses Missverständnis heraus. Bayern-Rekordspieler Thomas Müller (35) rechnet denn auch in der Amazon-Doku «Thomas Müller – Einer wie keiner», die am 4. März erschienen ist, mit dem Ex-Coach ab.

Der Ur-Münchner konnte mit Tuchels Art wenig anfangen. «Ich könnte besser damit umgehen, wenn er sagen würde: ‹Thomas hat jede Woche die Chance, mich zu überzeugen, wer die beste Wahl ist›», erklärt Müller. Stattdessen habe es geheissen: «Super, super, super, aber trotzdem nehme ich die anderen.» Das «Frustlevel» sei hoch gewesen – er habe damals gar mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien geliebäugelt.

Auch der ehemalige Bayern-Boss Uli Hoeness schoss mehrfach hart gegen Tuchel – schon während dessen Amtszeit. Sogar im Lob an den neuen Trainer Vincent Kompany (38) liess er eine Spitze nicht aus: «Ich habe den Trainer jetzt das eine oder andere Mal kennengelernt. Da wird wieder gearbeitet, und das ist das, was uns gefehlt hat.»