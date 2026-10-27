ManUtd-Trainer Carrick darf vorerst im Amt bleiben

Nach dem schlechtesten Saisonstart seit Jahrzehnten steht Trainer Michael Carrick bei Manchester United vor dem Aus. Zumindest bis am kommenden Wochenende bleibt er nun aber im Amt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Michael Carrick erhält noch eine Chance: Der 45-Jährige wird Manchester United auch am kommenden Samstag in der Premier-League-Partie gegen Chelsea coachen. Diesen Entscheid fällt die sportliche Führung unter Jason Wilcox am Montag, wie mehrere britische Medien, darunter Sky, berichten.

Dass Carrick vorerst im Amt bleiben darf, kommt durchaus überraschend. Die Red Devils sind so schlecht in die neue Saison gestartet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zuletzt setzte es in der Champions League gegen Como (1:4) und in der Meisterschaft gegen Bournemouth (0:3) zwei heftige Klatschen ab. Aus diesem Grund ist von verschiedenen Seiten mit einer Entlassung gerechnet worden.

Gleichzeitig hat ManUtd aber die Suche nach einem neuen Trainer offenbar bereits aufgenommen. Als Wilcox' Wunschkandidat gilt Eddie Howe (48), wobei für ihn laut «Guardian» eine Abfindung in Millionenhöhe fällig ist – der ehemalige Newcastle-Trainer hat sich mit den «Magpies» auf eine Klausel geeinigt, weil er den Verein im vergangenen Sommer vor Ablauf seines Vertrags verlassen hat. Daneben soll auch Ex-DFB-Coach Julian Nagelsmann (39) als möglicher Carrick-Nachfolger im Gespräch sein.