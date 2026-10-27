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Trotz Mega-Krise
ManUtd-Trainer Carrick darf vorerst im Amt bleiben

Nach dem schlechtesten Saisonstart seit Jahrzehnten steht Trainer Michael Carrick bei Manchester United vor dem Aus. Zumindest bis am kommenden Wochenende bleibt er nun aber im Amt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Michael Carrick bleibt vorerst Trainer von Manchester United.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Michael Carrick erhält noch eine Chance: Der 45-Jährige wird Manchester United auch am kommenden Samstag in der Premier-League-Partie gegen Chelsea coachen. Diesen Entscheid fällt die sportliche Führung unter Jason Wilcox am Montag, wie mehrere britische Medien, darunter Sky, berichten.

Dass Carrick vorerst im Amt bleiben darf, kommt durchaus überraschend. Die Red Devils sind so schlecht in die neue Saison gestartet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zuletzt setzte es in der Champions League gegen Como (1:4) und in der Meisterschaft gegen Bournemouth (0:3) zwei heftige Klatschen ab. Aus diesem Grund ist von verschiedenen Seiten mit einer Entlassung gerechnet worden.

Gleichzeitig hat ManUtd aber die Suche nach einem neuen Trainer offenbar bereits aufgenommen. Als Wilcox' Wunschkandidat gilt Eddie Howe (48), wobei für ihn laut «Guardian» eine Abfindung in Millionenhöhe fällig ist – der ehemalige Newcastle-Trainer hat sich mit den «Magpies» auf eine Klausel geeinigt, weil er den Verein im vergangenen Sommer vor Ablauf seines Vertrags verlassen hat. Daneben soll auch Ex-DFB-Coach Julian Nagelsmann (39) als möglicher Carrick-Nachfolger im Gespräch sein.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
8
11
21
2
Arsenal FC
Arsenal FC
8
8
21
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
8
16
16
4
Liverpool FC
Liverpool FC
8
3
15
5
Chelsea FC
Chelsea FC
8
2
13
6
Brentford FC
Brentford FC
8
5
11
7
Leeds United
Leeds United
8
3
11
8
Newcastle United
Newcastle United
8
-2
11
9
Aston Villa
Aston Villa
8
-3
11
10
Hull City
Hull City
8
1
10
11
Everton FC
Everton FC
8
-1
10
12
Ipswich Town
Ipswich Town
8
-4
10
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
8
-1
9
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
-2
9
15
FC Fulham
FC Fulham
8
-2
8
16
Manchester United
Manchester United
8
-3
7
17
Crystal Palace
Crystal Palace
8
-10
7
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
-4
6
19
Coventry City
Coventry City
8
-9
6
20
FC Sunderland
FC Sunderland
8
-8
5
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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