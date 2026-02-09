DE
Mega-Ablöse wäre wohl fällig
ManUtd hat Schär-Kumpel als Top-Transferziel auserkoren

Manchester United zeigt Interesse an Sandro Tonali. Der Newcastle-Mittelfeldspieler soll Casemiro ersetzen, der den Premier-Ligisten im Sommer ablösefrei verlässt.
Publiziert: vor 33 Minuten
Newcastle-Mittelfeldspieler Sandro Tonali hat auch das Interesse von Manchester United geweckt.
Foto: UEFA via Getty Images

Darum gehts

  • Manchester United interessiert sich für Sandro Tonali als Casemiro-Nachfolger
  • Newcastle fordert 115 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler
  • Tonali absolvierte 94 Pflichtspiele für Magpies und hat Vertrag bis 2028
Manuela Bigler

Ein weiterer Verein steigt in den Transfer-Poker um Sandro Tonali (25) ein. Der Mittelfeldspieler von Newcastle United hat bereits das Interesse von Juventus, Manchester City und Arsenal auf sich gezogen, nun soll sich gemäss englischen Medien auch Manchester United um eine Verpflichtung des Italieners bemühen.

So soll Tonali bei den Red Devils einer der Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Casemiro sein, der Manchester United im Sommer nach seinem Vertragsende ablösefrei verlassen wird. Der Premier-Ligist hatte kürzlich bekannt gegeben, dass das Arbeitspapier des Brasilianers nicht verlängert wird.

Hohe Ablösesumme

Die Verpflichtung von Tonali dürfte aber einiges kosten. Der italienische Nationalspieler spielte in der laufenden Saison in allen 25 Ligaspielen, gehört bei Newcastle zu den absoluten Leistungsträgern und steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. Gemäss Medienberichten würden die Magpies bei einem Wechsel ganze 115 Millionen Euro für Tonali verlangen.

Für einen Transfer nach Manchester könnte sprechen, dass der 25-Jährige unbedingt in der Champions League spielen möchte. Aktuell steht Newcastle in der Premier League aber auf Rang 12 und ist mit elf Punkten Rückstand weit vom vierten Platz entfernt, der noch für die Königsklasse berechtigen würde – diesen nimmt derzeit Manchester United ein.

Newcastle hatte Tonali 2023 für rund 60 Millionen Euro von Milan aus der Serie A verpflichtet. Für die Engländer absolvierte er bisher 94 Pflichtspiele, wobei er sieben Tore und acht Assists beisteuerte.

