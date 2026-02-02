Mittelfeldspieler Mikel Merino wird Arsenal in den kommenden Wochen fehlen. Wie Sky berichtet, wollen die Gunners nun als Ersatz Sandro Tonali von Newcastle verpflichten.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Weil Manchester City gegen Tottenham nur 2:2 spielte und Arsenal tags zuvor Leeds mit 4:0 abfertigte, liegen die Gunners nun sechs Punkte vor den Skyblues an der Tabellenspitze. Um den ersten Meistertitel seit 2004 einzutüten, wollen die Nordlondoner im Mittelfeld nochmals nachlegen. Wie «Sky» am Montag berichtet, soll man bei Newcastle United wegen Sandro Tonali angefragt haben. Der 26-Jährige soll bei den Gunners wohl den verletzten Mikel Merino ersetzen. Der Überraschungstransfer wird jedoch sehr unwahrscheinlich zustande kommen, hat der Verein von Ex-Nati-Verteidiger Fabian Schär bereits die erste Kontaktaufnahme abgeschmettert.

Tonali spielt seit 2023 bei den Magpies, in der laufenden Saison kommt er in 35 Spielen auf fünf Vorlagen. Im Herbst 2023 war der italienische Nationalspieler in einen Wettskandal verwickelt und wurde für zehn Monate gesperrt.

