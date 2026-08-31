Nach dem 5:2-Erfolg von Manchester United gegen Ipswich gibt eine bizarre Szene zu reden. Mal wieder geht es um die Hand-Regel – und die Experten sind aufgebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry Maguire profitiert von kurioser Regel

Manchester United gewinnt 5:2 gegen Ipswich und holt ersten Saisonsieg

Experten kritisieren die unlogische Regel scharf

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Eigentlich ist die Regel im Fussball klar: Ein Tor muss aberkannt werden, wenn ein Spieler «unmittelbar» vor dem Torerfolg den Ball mit der Hand berührt. Gern angeführte Argumente wie «Absicht» oder «Vergrösserung der Körperfläche» spielen da überhaupt keine Rolle.

Doch so klar ist nach dem Tor von Manchester Uniteds Harry Maguire (33) vom Sonntag nichts mehr. Auf der Insel ist gerade eine hitzige Diskussion im Gang, ob der 2:1-Führungstreffer auf dem Weg zum ManUtd-Sieg gegen Ipswich hätte zählen dürfen.

Passiert ist es in der 56. Spielminute: Verteidiger Maguire erobert den Ball am gegnerischen Strafraum, wobei ihm das Spielgerät ganz klar an den linken Arm springt. Maguire kann dadurch den Ball perfekt mitnehmen und trifft kurz danach mit einem satten Schuss ins linke untere Eck. Die Red Devils jubeln, während Aufsteiger Ipswich die Welt nicht mehr versteht.

Experten genervt wegen Hand-Regel

Die Erklärung für den umstrittenen Entscheid folgt später: Weil Maguires Schuss eigentlich am Tor vorbeigezogen wäre und von Ipswich-Spieler Jacob Greaves (25) noch abgefälscht wurde, galt das Handspiel laut Regelwerk nicht mehr als unmittelbar vor dem erzielten Treffer. So bestätigt auch die Premier League das Verdikt: «Die Torentscheidung wurde vom VAR überprüft und bestätigt. Es wurde festgestellt, dass Maguire nach einem unabsichtlichen Handspiel nicht der Torschütze war.»

Nach dem Spiel, das ManUtd am Ende dann mit 5:2 gewinnt, hat Maguire trotzdem gut lachen, auch wenn er nicht als Torschütze aufgelistet wird. Gegenüber Sky sagt er: «Wenn es mein Tor gewesen wäre, hätte es nach den Regeln offenbar nicht gezählt. Das Glück war heute auf unserer Seite.» Ipswich-Trainer Gary O'Neil (43) zeigt sich bei der BBC hingegen frustriert: «Es ist eine extrem schwierige Regel.»

Auch die Experten schütteln den Kopf. «Es ist eine dieser Regeln, die ich zwar verstehe, weil sie schwarz auf weiss geschrieben steht, die sich aber trotzdem nicht richtig anfühlt», meint Sky-Experte Darren Bent (42). Noch deutlicher wird Ex-Profi Robert Huth (42) auf X: «Was für eine verdammt dumme Regel.»

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Wer es mit Manchester United hält, wird mit der Regel in diesem Fall hingegen bestens leben können. Das Team von Trainer Michael Carrick (45) konnte den kompletten Fehlstart in die neue Saison nochmals abwenden. Nach der peinlichen Pleite zum Auftakt gegen Hull City geriet man im zweiten Match auch gegen den anderen Aufsteiger aus Ipswich zunächst in Rückstand. Diesmal behielt ManUtd aber die Nerven – und im wörtlichen Sinn auch die Oberhand.