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Spanien und England beobachten
17-jähriges ManUtd-Talent begeistert auf der Insel

Der 17-jährige Jaume Camacho gehört zu den vielversprechendsten Jugendspielern der Premier League. Das Mittelfeldtalent von Manchester United beeindruckt mit Technik und Athletik.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Jaume Camacho gilt als Top-Talent bei Manchester United.
Foto: Manchester United via Getty Images

Darum gehts

  • Der 17-jährige Camacho gilt als Top-Talent
  • Über Abu Dhabi kam er in Uniteds Akademie
  • Für welche Nation Camacho auflaufen wird bleibt offen
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Blick Sportdesk

Jaume Camacho (17) zählt bereits zu den aufregendsten Talenten im englischen Nachwuchs-Fussball. Der in Spanien geborene Mittelfeldspieler, der für die U18 von Manchester United spielt, gehört laut «The Guardian» zu den grössten Talenten seiner Generation in der Premier League. Diese prestigeträchtige Liste umfasst die vielversprechendsten Spieler, die zwischen September 2009 und August 2010 geboren wurden, und hebt Camacho als absoluten Ausnahmespieler hervor.

«Er ist gross, athletisch und technisch hochbegabt. Zudem weiss er, was nötig ist, um im Profifussball an die Spitze zu gelangen. Seine Agilität und sein kraftvoller Schuss stechen in seinen Trainingsvideos besonders hervor», analysierte Jamie Jackson, Manchester-Korrespondent der englischen Zeitung.

Geboren am 5. Oktober 2009 in Lleida, Spanien, begann Camachos Fussballkarriere auf ungewöhnliche Weise. Seine Familie zog nach Abu Dhabi, wo er in den City Football Schools seine ersten Schritte auf dem Platz machte. Diese Nachwuchseinrichtung legte den Grundstein für seine Entwicklung, bevor er später zur Akademie von Manchester United wechselte.

Internationale Zukunft bleibt offen

In der aktuellen Spielzeit hat er sich einen Stammplatz in der U18-Mannschaft erkämpft und hat im September 2026 sein Debüt in der Youth League für die U19 gegeben. Trotz seiner beeindruckenden Leistungen hat Camacho bislang weder für die spanische noch für die englische Nationalmannschaft gespielt. Seine internationale Zukunft bleibt offen.

Auch abseits des Platzes sorgt Camacho für Aufsehen. Im Alter von 16 Jahren unterschrieb er einen Vertrag bei Roc Nation Sports, einer renommierten Agentur, die Stars wie Vinicius Junior, Endrick und Yan Diomande vertritt. Sein Berater Nathan Campbell gerät ins Schwärmen: «Er ist ein Anführer auf dem Platz, ein harter Arbeiter und verfügt über unglaubliche technische Fähigkeiten. Seine Intelligenz erlaubt ihm, auf verschiedenen Positionen mit Bravour zu spielen.» Die Ambitionen sind gross.

«Wenn er seine physische Kapazität voll ausschöpft und diese mit seiner aussergewöhnlichen taktischen Intelligenz kombiniert, wird er ein Spieler der Weltklasse», so Campbell weiter. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob der junge Spanier das Potenzial hat, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Doch mit seiner bisherigen Entwicklung und der Unterstützung eines renommierten Beraterteams scheint der Weg an die Spitze des Weltfussballs wie gemacht.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
6
11
18
2
Arsenal FC
Arsenal FC
6
5
15
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
6
13
13
4
Brentford FC
Brentford FC
6
6
10
5
Everton FC
Everton FC
6
3
10
6
Chelsea FC
Chelsea FC
6
2
10
7
Leeds United
Leeds United
6
3
9
8
Hull City
Hull City
6
2
9
9
Liverpool FC
Liverpool FC
6
0
9
10
Ipswich Town
Ipswich Town
6
-3
9
11
Newcastle United
Newcastle United
6
-3
8
12
Crystal Palace
Crystal Palace
6
-3
7
13
Manchester United
Manchester United
6
0
6
14
Coventry City
Coventry City
6
-6
6
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
-3
5
16
Aston Villa
Aston Villa
6
-5
5
17
FC Sunderland
FC Sunderland
6
-6
4
18
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
6
-6
3
19
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
-6
3
20
FC Fulham
FC Fulham
6
-4
2
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UEFA Europa League
Abstieg
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