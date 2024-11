1/5 Vor einem Jahr wird Gyökeres in der Europa League zum YB-Schreck. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Stefan Kreis Reporter Fussball

Der ehemalige Brighton-Coach Chris Hughton (65) dürfte heute noch ab und an von Viktor Gyökeres (26) träumen. Zwischen 2017 und 2019 stand der Schwede bei den Seagulls unter Vertrag, eine Chance bekam der aktuelle beste Stürmer in Europa unter Hughton aber nie. Nur einmal stand er im Kader der ersten Mannschaft. Einsatzminuten gabs keine, mit 21 wurde der Angreifer zum FC St. Pauli abgeschoben.

Nun, fünf Jahre später, ist Gyökeres das heisseste Eisen im europäischen Transferfeuer. Und der aktuell beste Stürmer Europas. Für Sporting Lissabon hat er in 67 Spielen sagenhafte 66 Tore erzielt und 17 weitere aufgelegt. Am Dienstag zeigt er ManCity-Star Erling Haaland (24) beim 4:1-Sieg den Meister, erzielt einen Hattrick. Lob gibts von einem der besten Stürmer aller Zeiten. Von Marco van Basten (60). «Viktor ist ein richtiger Fussballer, denke ich. Ein Stürmer, der auch kicken kann. Er ist stark, trifft leicht und ist ruhig vor dem Tor. Er kann auch den Torwart umdribbeln, für mich ist er ein kompletter Stürmer.»

Zwei Tore gegen YB

Auch die Young Boys machten schon Bekanntschaft mit der schwedischen Urgewalt, in der letzten Saison strichen die Berner in der Zwischenrunde der Europa League gegen Sporting die Fäden, Gyökeres tut das, was er praktisch immer tut. Er trifft. Und zwar in beiden Spielen.

Klar, dass alle Top-Klubs dieser Welt um den Sturmtank buhlen. Rund 100 Millionen beträgt das Preisschild, Sporting aber soll bereit seinem seinen Angreifer für 80 Millionen ziehen zu lassen. Die AC Milan habe noch im Frühling gute Karten gehabt, weil Gyökeres-Landsmann Zlatan Ibrahimovic (43) sich persönlich um einen Transfer bemüht haben soll. Auch Arsenal und der FC Chelsea sind heiss. Mittlerweile aber spricht viel dafür, dass der Angreifer in der kommenden Saison ein Red Devil wird. Weil mit Ruben Amorim (39) jener Mann ins Old Trafford wechselt, der als grosser Förderer des Schweden gilt.

Grösser jedenfalls als Chris Hughton.

