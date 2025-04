1/7 City und United trennen sich im Manchester-Derby 0:0. Foto: CameraSport via Getty Images

Björn Lindroos Redaktor Sport

Langeweile auf dem Platz, aber jede Menge Wirbel drumherum: Während das grosse Stadt-Derby zwischen Manchester United und Manchester City sportlich völlig unter den Erwartungen blieb, gab es im Anschluss an das müde 0:0 umso mehr Gesprächsstoff. Nach einem Duell zweier Teams, die sich das Saison-Ende sehnlichst herbeiwünschen.

Kein Wunder, dass die Kritik auf der Insel nach dem Schnarch-Kick nicht lange auf sich warten liess. United-Legende und TV-Experte Gary Neville (50) brachte es bei Sky auf den Punkt: «Es ist das Manchester-Derby. Aber es war ein bisschen wie ein Freundschaftsspiel.»

«Ein Freundschaftsderby»

Der frühere Verteidiger ging in seiner Kritik noch weiter: «Es ist, als ob wir im Fussball an einem Punkt angelangt sind, an dem sich die Mannschaften zu Tode fürchten, den Ball abzugeben. Jeder ist so besessen von seinem System, dass in vielen Spielen überhaupt nichts mehr passiert. Das muss aufhören!»

Und auch ManUnited-Ikone Roy Keane (53) schoss scharf gegen die beiden Teams: «Es war ein Derby, und im Stadion ist keine Energie zu spüren. Die Spieler müssen etwas leisten. Ich kann das nicht glauben – das war ein Freundschaftsderby.»

Zu seinen Aktivzeiten habe das Derby noch eine andere Bedeutung gehabt: «Ich habe vor Jahren gegen City gespielt, als sie noch keine grosse Mannschaft waren, aber sie haben sich ins Zeug gelegt und ein Derby daraus gemacht. Heute hat es einfach nicht mehr diese Brisanz.»

Foden bei Wechsel beleidigt

Brisant ist dafür eine andere Szene. Bei seiner Auswechslung in der 57. Minute wird Phil Foden (24) von den Heimfans mit Schmähgesängen über seine Mutter («Sie ist eine Sch*****») beleidigt. Für seinen Trainer Pep Guardiola (54) zu viel. Der Spanier geht nach dem Spiel auf die Übeltäter los und wirft ihnen «einen Mangel an Klasse» vor. «Sie sollten sich schämen. Ich verstehe nicht, dass sie die Mutter von Phil ins Spiel bringen.»

Guardiola betont dabei allerdings, dass er mit seiner Kritik nicht den gegnerischen Klub meine: «Das ist nicht United, das sind die Leute, wissen Sie?» Ganz schön viel Getöse für ein derart unspektakuläres Spiel.

