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Transfer könnte teuer werden
Schnappt sich Liverpool einen Serie-A-Verteidiger?

Liverpools Rechtsverteidiger blieben in dieser Saison bislang etwas unter den Erwartungen. Auch deshalb sollen die Reds ein Auge auf Juves Pierre Kalulu geworfen haben.
Publiziert: vor 1 Minute
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Läuft Juves Pierre Kalulu bald für Liverpool auf?
Foto: imago/ABACAPRESS
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Läuft Pierre Kalulu bald im Trikot der Reds auf? Liverpool soll zumindest an einer Verpflichtung des Verteidigers von Juventus Turin interessiert sein. Das schreibt Marco Conterio, Transfer-Experte des italienischen Portals «Tuttomercatoweb». Demnach steht der 26-jährige Franzose weit oben auf der Wunschliste von Liverpool-Trainer Andoni Iraola (44) für das nächste Transferfenster.

Dies dürfte auch mit der Schwäche Liverpools auf der rechten Abwehrseite zu tun haben: Weder Barça-Leihgabe Ronald Araujo noch 35-Millionen-Mann Jeremie Frimpong konnten in dieser Saison bislang wirklich überzeugen.

Kalulu, der seit rund zwei Jahren für die «Alte Dame» aufläuft, hat in dieser Serie-A-Saison noch keine Minute verpasst und ist im September auch wieder für das französische Nationalteam aufgeboten worden. Für einen allfälligen Transfer in die Premier League müsste Liverpool aber wohl tief in die Tasche greifen: Kalulus Marktwert wird derzeit auf rund 30 Millionen Franken geschätzt, zudem besitzt er in Turin noch einen Vertrag bis im Sommer 2029.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
6
11
18
2
Arsenal FC
Arsenal FC
6
5
15
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
6
13
13
4
Brentford FC
Brentford FC
6
6
10
5
Everton FC
Everton FC
6
3
10
6
Chelsea FC
Chelsea FC
6
2
10
7
Leeds United
Leeds United
6
3
9
8
Hull City
Hull City
6
2
9
9
Liverpool FC
Liverpool FC
6
0
9
10
Ipswich Town
Ipswich Town
6
-3
9
11
Newcastle United
Newcastle United
6
-3
8
12
Crystal Palace
Crystal Palace
6
-3
7
13
Manchester United
Manchester United
6
0
6
14
Coventry City
Coventry City
6
-6
6
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
-3
5
16
Aston Villa
Aston Villa
6
-5
5
17
FC Sunderland
FC Sunderland
6
-6
4
18
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
6
-6
3
19
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
-6
3
20
FC Fulham
FC Fulham
6
-4
2
Champions League
UEFA Europa League
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