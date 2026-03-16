Liverpool verspielt gegen das kriselnde Tottenham den Sieg und wird heftig für die Leistungen in der gesamten Saison kritisiert. Trainer Arne Slot steht am Mittwoch im Champions-League-Rückspiel entsprechend unter massivem Druck.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Liverpool spielt 1:1 gegen Tottenham, verspielt Führung in der 90. Minute

Acht Gegentore in der 90. Minute oder später kosteten elf Punkte

Liverpool auf Rang fünf mit 49 Punkten, 21 Punkte hinter Arsenal War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Liverpool erlebt am Sonntag einen weiteren Dämpfer. Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Wolverhampton und der 0:1-Pleite in der Champions League bei Galatasaray resultiert gegen das kriselnde Tottenham nur ein 1:1. Die Reds liegen dank Dominik Szoboszlai (25) lange in Führung, verspielen den Sieg aber praktisch in letzter Minute, als Richarlison in der 90. den Ausgleich verbucht.

Für Liverpool ist das Remis ein herber Punktverlust im Kampf um die Champions-League-Plätze. Der amtierende englische Meister verpasst es, in der Tabelle an Aston Villa auf Platz vier vorbeizuziehen. Torschütze Szoboszlai schlägt nach dem Spiel entsprechend Alarm. «Wir müssen aufwachen, denn wenn wir so weitermachen, können wir uns in der nächsten Saison glücklich schätzen, wenn wir in der Conference League spielen», so der ungarische Mittelfeldspieler deutlich.

Fokus liegt auf dem Champions-League-Achtelfinal

Die Fans an der Anfield Road sind frustriert über das Ergebnis. In der Liga hat Liverpool bereits acht spielentscheidende Gegentore in der 90. Minute oder später kassiert, was sie bereits insgesamt elf Punkte gekostet hat – nun wieder deren zwei. Nach dem 1:1 gibt es daher vereinzelt Buhrufe und Pfiffe von den Rängen. Szoboszlai findet Verständnis für die Reaktionen: «Wir können die Buhrufe nachvollziehen. Wir bringen nicht die Leistung, die wir eigentlich zeigen sollten».

Auch Arne Slot (47) ist nach der Partie entsprechend bedient. «Wer wäre da nicht frustriert, nachdem man zu Hause gegen Tottenham, das gerade eine schwache Phase durchläuft, Punkte liegenlässt?», so der Liverpool-Trainer. Der volle Fokus liege nun auf dem CL-Achtelfinal-Rückspiel vom Mittwoch (21 Uhr), wo eine Reaktion gefordert sei.

Muss Trainer Arne Slot um seinen Job zittern?

Und der Trainer steht mächtig unter Druck. Bei einer Niederlage gegen den türkischen Leader und dem CL-Out dürfte die Luft für Slot dünn werden. Die Kritik am holländischen Trainer, der seit Sommer 2024 an der Seitenlinie der Liverpooler steht, wächst immer mehr – auch aufgrund des Leistungsabfalls nach dem Titelgewinn vergangene Saison.

«Dieses Team ist meilenweit davon entfernt, da zu sein, wo es in dieser Saison sein sollte», analysiert der ehemalige Liverpool-Profi Jamie Carragher (48) die bisherige Bilanz im TV. Aktuell sind in der Premier League 30 Spiele absolviert, Liverpool steht mit 49 Punkten auf dem fünften Tabellenrang – mit satten 21 Punkten Rückstand auf Leader Arsenal. Im Vorjahr waren die Reds zum selben Zeitpunkt Tabellenführer mit ganzen zwölf Punkten Vorsprung auf den damaligen Tabellenzweiten Arsenal. Vier Runden später war der 20. Meistertitel Tatsache.

Klub-Legende als Nachfolger gehandelt

Als möglicher Slot-Nachfolger wird Xabi Alonso (44) gehandelt. Die Klub-Legende (143 Spiele) ist nach dem Aus bei Real Madrid im Januar ohne Job. Der Spanier gilt als Wunschkandidat vieler Fans und Mitarbeiter. Eine Verpflichtung Alonsos könnte die Anhänger wieder milde stimmen.

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