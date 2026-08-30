Pascal Keusch Redaktor Sport

Chelsea verkündet die Verpflichtung von Torhüter Emiliano Martinez (33). Der argentinische Weltmeister von 2022 wechselt für rund 8,5 Millionen Franken von Aston Villa nach London. Damit erfüllt sich für den zweifachen Welttorhüter des Jahres der lang ersehnte Wechsel.

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Seit 2020 stand Martinez bei Aston Villa unter Vertrag. Bereits im vergangenen Sommer wollte er den Klub verlassen, ein Transfer zu Manchester United platzte jedoch. Auch ein Wechsel zu Juventus Turin in diesem Transferfenster kam nicht zustande. Nun hat der Argentinier mit Chelsea einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Unter Trainer Xabi Alonso soll Martinez die neue Nummer Eins der Blues werden. Der bisherige Stammkeeper Robert Sanchez zeigte zuletzt immer wieder Unsicherheiten.