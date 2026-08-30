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Chelsea schnappt sich Weltmeister-Goalie

Chelsea verpflichtet Weltmeister-Torhüter Emiliano Martinez. Der 33-jährige Argentinier wechselt für rund 8,5 Millionen Franken von Aston Villa nach London.
Publiziert: 11:13 Uhr
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Chelsea verpflichten den Weltmeister Emiliano Martinez.
Foto: AFP
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Chelsea verkündet die Verpflichtung von Torhüter Emiliano Martinez (33). Der argentinische Weltmeister von 2022 wechselt für rund 8,5 Millionen Franken von Aston Villa nach London. Damit erfüllt sich für den zweifachen Welttorhüter des Jahres der lang ersehnte Wechsel.

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Seit 2020 stand Martinez bei Aston Villa unter Vertrag. Bereits im vergangenen Sommer wollte er den Klub verlassen, ein Transfer zu Manchester United platzte jedoch. Auch ein Wechsel zu Juventus Turin in diesem Transferfenster kam nicht zustande. Nun hat der Argentinier mit Chelsea einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Unter Trainer Xabi Alonso soll Martinez die neue Nummer Eins der Blues werden. Der bisherige Stammkeeper Robert Sanchez zeigte zuletzt immer wieder Unsicherheiten.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
2
4
6
2
Hull City
Hull City
2
3
6
3
Newcastle United
Newcastle United
2
2
4
4
Everton FC
Everton FC
2
2
4
5
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1
4
3
6
Arsenal FC
Arsenal FC
1
3
3
6
Brentford FC
Brentford FC
1
3
3
8
Chelsea FC
Chelsea FC
1
1
3
9
Ipswich Town
Ipswich Town
1
1
3
10
Leeds United
Leeds United
1
1
3
11
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
2
12
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
1
12
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
14
FC Fulham
FC Fulham
1
-1
0
15
FC Sunderland
FC Sunderland
1
-1
0
16
Manchester United
Manchester United
1
-2
0
17
Aston Villa
Aston Villa
1
-4
0
17
Coventry City
Coventry City
2
-4
0
19
Crystal Palace
Crystal Palace
2
-5
0
20
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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