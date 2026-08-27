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Jetzt ist es offiziell
Goretzka setzt Karriere bei Manzambi-Klub fort

Nach 327 Spielen in der 1. Bundesliga für Schalke und die Bayern schlägt Leon Goretzka nun ein neues Kapitel mit Aston Villa auf.
Publiziert: 17:37 Uhr
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Der deutsche WM-Teilnehmer Leon Goretzka schliesst sich Aston Villa an.
Foto: imago/Kirchner-Media
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Jetzt ist die Tinte auf dem Vertrag trocken. Wenig überraschend setzt Leon Goretzka seine Karriere in England bei Aston Villa fort – und wird damit Teamkollege unseres Nati-Spielers Johan Manzambi. Der Klub aus Birmingham ist Goretzkas erste Station im Ausland. Für wie lange der 31-Jährige unterschrieben hat, lässt der amtierende Europa-League-Champion offen. 

Nach acht Saisons trennten sich diesen Sommer die Wege von Goretzka und des FC Bayern München. In dieser Zeit wurde der Mittelfeldspieler sieben Mal deutscher Meister und gewann 2020 unter anderem die Champions League. Bei der WM-Endrunde 2026 in Nordamerika kam er in drei von vier Partien für Deutschland zum Einsatz.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1
4
3
2
Arsenal FC
Arsenal FC
1
3
3
2
Brentford FC
Brentford FC
1
3
3
4
Everton FC
Everton FC
1
2
3
4
Hull City
Hull City
1
2
3
6
Chelsea FC
Chelsea FC
1
1
3
7
Ipswich Town
Ipswich Town
1
1
3
7
Manchester City
Manchester City
1
1
3
9
Leeds United
Leeds United
1
1
3
10
Liverpool FC
Liverpool FC
1
0
1
10
Newcastle United
Newcastle United
1
0
1
12
FC Fulham
FC Fulham
1
-1
0
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
1
-1
0
13
FC Sunderland
FC Sunderland
1
-1
0
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
-1
0
16
Crystal Palace
Crystal Palace
1
-2
0
16
Manchester United
Manchester United
1
-2
0
18
Coventry City
Coventry City
1
-3
0
18
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1
-3
0
20
Aston Villa
Aston Villa
1
-4
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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