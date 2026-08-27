Goretzka setzt Karriere bei Manzambi-Klub fort

Nach 327 Spielen in der 1. Bundesliga für Schalke und die Bayern schlägt Leon Goretzka nun ein neues Kapitel mit Aston Villa auf.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Jetzt ist die Tinte auf dem Vertrag trocken. Wenig überraschend setzt Leon Goretzka seine Karriere in England bei Aston Villa fort – und wird damit Teamkollege unseres Nati-Spielers Johan Manzambi. Der Klub aus Birmingham ist Goretzkas erste Station im Ausland. Für wie lange der 31-Jährige unterschrieben hat, lässt der amtierende Europa-League-Champion offen.

Nach acht Saisons trennten sich diesen Sommer die Wege von Goretzka und des FC Bayern München. In dieser Zeit wurde der Mittelfeldspieler sieben Mal deutscher Meister und gewann 2020 unter anderem die Champions League. Bei der WM-Endrunde 2026 in Nordamerika kam er in drei von vier Partien für Deutschland zum Einsatz.

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