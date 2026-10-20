Ist der City-Abstieg schon beschlossene Sache?

Fällt Manchester City wegen des Finanzverfahrens aus der Premier League? Laut britischen Berichten stehen drastische Sanktionen im Raum – eine endgültige Entscheidung könnte um den Jahreswechsel fallen.

Darum gehts Manchester City droht ein massiver Punktabzug

Laut Berichten wären Abstieg und Folgestrafen möglich

City weist über 100 Vorwürfe zurück – Entscheid um Neujahr

Blick Sportdesk

Manchester City droht im Finanzskandal eine historische Strafe. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, könnte dem englischen Meister ein derart hoher Punktabzug aufgebrummt werden, dass der Abstieg aus der Premier League praktisch unausweichlich wäre. Damit nicht genug: Eine weitere Sanktion könnte verhindern, dass die Citizens nach nur einer Saison in die höchste Spielklasse zurückkehren.

Die Berichte berufen sich auf Insider, die mit dem Verfahren vertraut sein sollen. Demnach wird über einen massiven Punktabzug diskutiert, der City direkt in die Championship befördern könnte. Zusätzlich stehe eine weitere Punktestrafe für die darauffolgende Saison im Raum. Auch eine hohe Geldbusse sei möglich.

Ein direkter Ausschluss aus dem englischen Profifussball gilt dagegen als unwahrscheinlich. Ein solcher Schritt würde die gesamte Struktur der English Football League durcheinanderbringen.

Entscheidung rund um den Jahreswechsel?

Hintergrund sind mehr als 100 Verstösse gegen die Finanzregeln der Premier League, wegen derer Manchester City laut dem Bericht von einer unabhängigen Kommission schuldig gesprochen wurde. Dem Klub wird unter anderem vorgeworfen, zwischen 2009 und 2018 über fingierte Sponsorenverträge rund 900 Millionen Pfund verschleiert zu haben.

City weist sämtliche Vorwürfe zurück und hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Der Klub betont, über überzeugende Beweise für seine Unschuld zu verfügen.

Eine endgültige Entscheidung könnte rund um den Jahreswechsel fallen. Die Berufung vom 1. Oktober soll nach einem beschleunigten Verfahren innerhalb von zwölf Wochen behandelt werden. Anschliessend wäre ein Urteil innerhalb von 30 Tagen vorgesehen.

Ob es tatsächlich zum Zwangsabstieg kommt, ist allerdings offen. Die möglichen Sanktionen sind nicht offiziell bestätigt.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.