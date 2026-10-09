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ManCity-Strafe schon bekannt?
«Ich habe gehört, dass 60 Punkte abgezogen werden»

Manchester City droht wegen 114 mutmasslicher Verstösse gegen Finanzregeln der Premier League eine harte Strafe. Ex-Profi Alan Brazil behauptet, er habe von einem möglichen Abzug von 60 Punkten gehört.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Alan Brazil lief einst 39 Mal für Manchester United auf.
Foto: IMAGO SPORTFOTODIENST

Darum gehts

  • ManCity drohen wegen 114 Finanzverstössen harte Sanktionen
  • Alan Brazil spricht von 60 Punkten Abzug, City wehrt sich
  • Betroffen sind angeblich über 900 Mio. Pfund Einnahmen
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Blick Sportdesk

Manchester City droht wegen mutmasslicher Verstösse gegen die Finanzregeln der Premier League eine drastische Strafe. Der frühere schottische Nationalspieler Alan Brazil behauptet, bereits konkrete Informationen über das mögliche Strafmass zu haben: «Ich habe gehört, dass Manchester City 60 Punkte abgezogen werden.» Damit könnte der Klub einer direkten Abstiegsgefahr entgehen – und dennoch hart bestraft werden.

City wehrt sich gegen die Vorwürfe und hat Berufung eingelegt. In der britischen Medienlandschaft kursieren dennoch bereits Spekulationen über eine mögliche Sanktion. Brazil äusserte sich dazu im Radiosender TalkSport. Wann die Premier League eine Strafe verhängen könnte, wisse er allerdings nicht. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dieser Saison passiert, weil es bis zum Entscheid zu spät sein könnte. Vielleicht nächste Saison», mutmasste er. An seiner Einschätzung zum möglichen Punktabzug hielt er fest: «Es werden 60 Punkte sein.»

Die Vorwürfe gegen City wiegen schwer. Dem Klub werden 114 Verstösse gegen die Finanzbestimmungen der Liga zur Last gelegt. Dabei soll er unter anderem die tatsächlichen Geldquellen von Einnahmen in Höhe von mehr als 900 Millionen Pfund – umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro – verschleiert haben. Dadurch hätte City auf dem Transfermarkt mehr Geld ausgeben können, als erlaubt gewesen wäre. Die genaue Summe ist allerdings nicht abschliessend geklärt.

Dieser Artikel ist zuerst auf gsp.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
5
8
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
5
4
12
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
5
11
10
4
Brentford FC
Brentford FC
5
6
9
5
Leeds United
Leeds United
5
4
9
6
Liverpool FC
Liverpool FC
5
3
9
7
Everton FC
Everton FC
5
3
9
8
Hull City
Hull City
5
2
8
9
Newcastle United
Newcastle United
5
0
8
10
Chelsea FC
Chelsea FC
5
-2
7
11
Ipswich Town
Ipswich Town
5
-4
6
12
Manchester United
Manchester United
5
0
5
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-1
5
14
FC Sunderland
FC Sunderland
5
-4
4
15
Crystal Palace
Crystal Palace
5
-5
4
16
Aston Villa
Aston Villa
5
-5
4
17
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
5
-2
3
18
Coventry City
Coventry City
5
-9
3
19
FC Fulham
FC Fulham
5
-3
2
20
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
5
-6
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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