1/4 Michail Anotnio hat sich erstmals nach seinem Autounfall geäussert. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick West-Ham-Stürmer Michail Antonio nach Autofunall aus Spital entlassen

Antonio erkennt Wert des Lebens und dankt für die Unterstützung

Fussballer denkt schon wieder an Rückkehr auf den Platz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Cédric Heeb Redaktor Sport

Anfang Dezember war Michail Antonio, Stürmer von Premier-League-Klub West Ham, in einen Autounfall verwickelt. Sieht man sich Bilder des Wracks an, muss der Jamaikaner mehrere Schutzengel gehabt haben. Beim Unfall hat sich der bullige Angreifer «nur» einen Beinbruch zugezogen.

Das Spital durfte der 34-Jährige mittlerweile verlassen. Er ist sich bewusst, wie viel Glück er hatte, wie er in einer Botschaft auf Instagram an seine Fans preisgibt: «Jedes Jahr werde ich gefragt, wofür ich dankbar bin, und jedes Mal fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden. In diesem Jahr weiss ich es genau: Dass ich noch lebe.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es folgen emotionale Worte des Fussballers: «Ich habe das Leben immer für selbstverständlich genommen. Ich habe Pläne für morgen, für das nächste Jahr gemacht, immer davon ausgehend, dass der nächste Tag garantiert kommt. Was ich nun durchgemacht habe, hat mir die Augen geöffnet.»

Antonio denkt bereits an Rückkehr

Selbst in Momenten, in denen enge Freunde gestorben und andere Todesfälle in seinem Umfeld passiert sind, habe er nicht realisiert, «wie wertvoll das Leben ist». Es sei fragil und jeder einzelne Moment zähle: «Ich bin Gott dankbar, dass er mir erlaubt hat, noch bleiben zu dürfen.»

Sein Dank geht an alle: an das Notfallteam, die Ärzte, seinen Klub und die «tollen Fans». «Ohne euch alle hätte ich das nicht durchgestanden – ich danke euch, von ganzem Herzen.» Abschliessend wünscht Antonio allen ein frohes neues Jahr – und verkündet: «Ich werde bald wieder auf dem Platz stehen.» Dieser Moment dürfte ein emotionaler werden, für alle Beteiligten.

1:00 In 9. Minute für ihre Nummer 9: West-Ham-Fans klatschen für schwer verunfallten Antonio