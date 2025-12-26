Arsenal wird erstmals seit 2004 Meister – dies sagt ein Supercomputer voraus. Granit Xhaka würde demnach die Saison auf einem Top-Rang beenden und Zeki Amdouni müsste absteigen.

Darum gehts Supercomputer sagt Premier-League-Tabelle für Saison 2025 voraus

Arsenal soll Meister werden, City Vizemeister

Wolverhampton steigt ab und bricht Negativrekord mit nur 10 Punkten

Xhaka beendet Saison auf Top-Platz, Amdouni steigt ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der Sport-Supercomputer von Casino Hawks, einer Online-Glücksspiel-Plattform, veröffentlicht regelmässig Prognosen wie Spielergebnisse rund um die Premier League. Nun hat der Algorithmus die endgültigen Tabellenplatzierungen in Englands Top-Liga vorhergesagt.

Geht es nach dem Supercomputer, darf Arsenal Ende Saison den Meistertitel in die Höhe stemmen. Behält die Künstliche Intelligenz recht, wäre die lange Wartezeit auf den Gewinn der Premier League für das Team von Mikel Arteta damit endlich beendet. Zum letzten Mal Meister wurden die Gunners im Mai 2004 – und dies ohne Niederlage, was zuvor nur Preston North End 1889 gelungen war.

City wäre Vizemeister

21 Jahre später soll es nun also wieder so weit sein. Zuletzt resultierte für die Londoner dreimal in Folge der zweite Platz. Zum aktuellen Zeitpunkt nach 17 Runden führt Arsenal die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Manchester City an. Gemäss den Analysen des Supercomputers wird das Team von Pep Guardiola auch zum Saisonende auf dem zweiten Rang stehen und den Vize-Meistertitel feiern können. Der Rückstand der Skyblues auf den Leader wird sich dabei auf fünf Punkte vergrössern. So soll Arsenal am Ende 87 und City 82 Punkte aufweisen.

Gemäss Computer-Berechnungen entsprechen zudem auch die weiteren Top-5-Plätze dem aktuellen Tabellenbild. Aston Villa soll die Saison auf dem dritten Platz beenden und sich somit für die Champions League qualifizieren. Chelsea als Vierter und Liverpool als Fünfter würden ebenfalls europäisch spielen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nati-Stürmer würde absteigen

Am hinteren Tabellenende zeigt sich das gleiche Bild. Das aktuell noch sieglose Schlusslicht Wolverhampton wird den Abstieg nicht abwehren können und die Saison mit zehn Punkten auf dem letzten Rang beenden. Damit würden die Wolves den Rekord für die niedrigste Punktzahl während einer einzigen Premier-League-Saison brechen. Diesen unrühmlichen Titel hält bisher Derby County mit elf Punkten aus der Spielzeit 2007/08.

Ein weiterer Absteiger wäre Burnley, bei dem der 27-fache Nati-Stürmer Zeki Amdouni (25) unter Vertrag steht, jedoch aufgrund eines Kreuzbandrisses aktuell fehlt. Nach einer Saison würde Burnley somit wieder in die Championship absteigen. Auch für West Ham wäre die Premier-League-Zeit nach 14 Jahren im Oberhaus zu Ende. Trotz 40 gesammelter Punkten, die normalerweise für den Ligaerhalt ausreichen, müssten sich die Londoner gemäss Supercomputer wieder in die zweithöchste Liga verabschieden.

Xhaka-Klub mit Top-Position

Aufsteiger Leeds United schafft nach den Berechnungen den Klassenerhalt mit fünf Punkten Vorsprung auf West Ham gerade noch so. Dem dritten Aufsteiger würde derweil eine hervorragende Rückkehr in die Premier League gelingen. Sunderland mit Nati-Captain Granit Xhaka überrascht bereits mit dem aktuellen sechsten Tabellenrang. Für den Xhaka-Klub geht es gemäss Supercomputer zwar noch etwas nach hinten, dennoch würde Sunderland die Saison mit 53 Punkten auf dem tollen 11. Rang beenden.

Vor einem Jahr behielt der Supercomputer übrigens recht mit seinen Prognosen. Im Dezember 2024 sagte er den Meistertitel von Liverpool sowie die Platzierungen von Arsenal (2.), Manchester City (3.) und Chelsea (4.) voraus. Gut möglich, dass Arsenal also im nächsten Sommer seine 14. Meisterschaft feiern darf.