Beinbruch? Isak-Verletzung überschattet Spektakel-Sieg
3:07
Tottenham – Liverpool 1:2:Beinbruch? Isak-Verletzung überschattet Spektakel-Sieg

Fällt 145-Millionen-Mann lange aus?
Schwere Verletzung bei Liverpool-Star Isak vermutet

Alexander Isak, Rekordneuzugang des FC Liverpool, erleidet beim Spiel gegen Tottenham wohl eine schwere Verletzung: Beim 145-Millionen-Mann wird ein Beinbruch vermutet.
Publiziert: vor 38 Minuten
Liverpools Starstürmer Alexander Isak droht lange auszufallen.
Darum gehts

  • Alexander Isak verletzt sich nach Tor für FC Liverpool gegen Tottenham
  • Verdacht auf Beinbruch, monatelanger Ausfall für den Stürmer droht
  • Isak sorgte bei Liverpool bisher noch nicht für Furore
Cédric HeebRedaktor Sport
Cédric HeebRedaktor Sport

Beim FC Liverpool liegen am Samstagabend Freud und Leid sehr nahe beisammen – vor allem bei Alexander Isak (26). Der Rekordneuzugang der Reds (145 Mio. Euro) trifft gegen Tottenham in der 56. Minute zur Führung und muss danach verletzt vom Feld. Der Verdacht gemäss «The Athletic»: Beinbruch.

Bei Isaks Abschluss versucht Spurs-Verteidiger Micky van de Ven (24) den Schuss zu blocken, klemmt aber das Bein des Schweden so ein, dass dieses überdreht. «Ich weiss nicht, wie es ihm geht, aber wenn ein Spieler trifft, sich verletzt und danach nicht versucht, weiterzuspielen, ist das normalerweise kein gutes Zeichen», sagte Trainer Arne Slot (47) im Nachgang. Dem Stürmer droht ein monatelanger Ausfall.

Noch hat Isak bei Liverpool nicht eingeschlagen. In den neun Premier-League-Partien vor dem Spurs-Duell hat er nur einmal getroffen. In der Champions League gelang ihm dagegen noch gar kein Treffer – wird die Diagnose bestätigt, dürfte dies in dieser Saison wohl auch so bleiben.

