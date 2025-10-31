DE
FR
Abonnieren

Hat sich Bayern verzockt?
«Big Nick» Woltemade erobert England

«Big Nick» Woltemade begeistert Newcastle. Der deutsche Stürmer erzielte beim 2:0-Sieg im Liga-Cup gegen Tottenham erneut ein Tor und wird von Fans und Experten gefeiert. Selbst Legende Alan Shearer lobt Woltemades Einfluss auf das Team.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Nick Woltemade verzaubert die englische Fussballwelt.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Nick Woltemade begeistert in Newcastle mit Toren und Leistung
  • Alan Shearer lobt Woltemades Arbeitsmoral und Einfluss aufs Team
  • Woltemade erzielte vier der neun Premier-League-Tore Newcastles
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

«Big Nick» Woltemade (23) verzaubert die Insel weiter. Seit seiner Ankunft in Newcastle verblüfft der Zwei-Meter-Mann Woche für Woche aufs Neue. Die Fans sind begeistert. Der im Sommer gekommene Neuzugang hat sich schon jetzt in ihre Herzen gespielt.

Auch am Mittwochabend liess der Deutsche die Herzen der Newcastle-Fans wieder höher schlagen. Der knapp 90 Millionen Euro teure Neuzugang traf mal wieder – diesmal beim 2:0-Sieg im Liga-Cup gegen Tottenham.

«Der Hype wird immer grösser»

Nicht nur die Fans sind entzückt. Unter den Namen der Woltemade-Verehrer findet man mittlerweile keinen geringeren als den englischen Rekordtorschützen – Alan Shearer (55). «Er hat dem Team etwas Neues gegeben und wird nur noch besser werden», sagt die Newcastle-Legende gegenüber BBC. «Mit seiner Arbeitsmoral werden die Fans ihn weiterhin lieben», so Shearer weiter.

Premier-League-Experte Pete Sharland schliesst sich dem Lobgesang von Shearer ebenfalls an: «Englische Fans, insbesondere Newcastle-Fans, lieben Spieler, die auf dem Platz alles geben. Wir sehen, dass Woltemade genau das tut.» Abschliessend sagt Sharland: «Der Hype um ihn wird immer grösser. Er hatte schon jetzt einige grossartige Spiele, und die Leute merken, wie gut er ist».

Mehr Premier League
«Granit Xhaka ist der beste Transfer der Saison»
Mit Video
Sunderland-Märchen geht weiter
«Granit Xhaka ist der beste Transfer der Saison»
Historische Liverpool-Krise – Kritik an Coach Slot wächst
«Poker geht nach hinten los»
Historische Liverpool-Krise – Kritik an Coach Slot wächst

In den sozialen Medien wird der Deutsche gar schon als «Woltegoat» oder «Woltemessi» bezeichnet. Zur Erinnerung: Vor seiner Ankunft galt der sechsfache deutsche Nationalspieler in England noch als praktisch völlig unbekannt.

Die «Idioten» profitieren

Die Entwicklung von Woltemade in den ersten Wochen Premier League dürfte in München zähneknirschend zur Kenntnis genommen worden sein. Denn dort hatte man die happige Transfersumme für den Knipser als riesigen Fehler eingestuft. «Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht», meinte Karl-Heinz Rummenigge (70) noch Anfang September gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Bei Newcastle, das sowieso seit dem Einstieg der saudischen Investoren keine Geldsorgen mehr kennt, zweifelt längst niemand mehr daran, dass sich der Stürmer-Deal gelohnt hat. Stattdessen hofft man im Norden Englands, dass die «Wolte-Mania» noch ganz lange anhält.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
9
13
22
2
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
9
5
18
3
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
9
10
17
4
FC Sunderland
FC Sunderland
9
4
17
5
Manchester City
Manchester City
9
10
16
6
Manchester United
Manchester United
9
1
16
7
Liverpool FC
Liverpool FC
9
2
15
8
Aston Villa
Aston Villa
9
1
15
9
Chelsea FC
Chelsea FC
9
6
14
10
Crystal Palace
Crystal Palace
9
3
13
11
Brentford FC
Brentford FC
9
0
13
12
Newcastle United
Newcastle United
9
1
12
13
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
9
-1
12
14
Everton FC
Everton FC
9
-3
11
15
Leeds United
Leeds United
9
-5
11
16
Burnley FC
Burnley FC
9
-5
10
17
FC Fulham
FC Fulham
9
-5
8
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
9
-12
5
19
West Ham United
West Ham United
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
9
-12
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
FC Bayern München
FC Bayern München
Newcastle United
Newcastle United
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Newcastle United
        Newcastle United
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart