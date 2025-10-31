«Big Nick» Woltemade begeistert Newcastle. Der deutsche Stürmer erzielte beim 2:0-Sieg im Liga-Cup gegen Tottenham erneut ein Tor und wird von Fans und Experten gefeiert. Selbst Legende Alan Shearer lobt Woltemades Einfluss auf das Team.

Darum gehts Nick Woltemade begeistert in Newcastle mit Toren und Leistung

Alan Shearer lobt Woltemades Arbeitsmoral und Einfluss aufs Team

Woltemade erzielte vier der neun Premier-League-Tore Newcastles

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

«Big Nick» Woltemade (23) verzaubert die Insel weiter. Seit seiner Ankunft in Newcastle verblüfft der Zwei-Meter-Mann Woche für Woche aufs Neue. Die Fans sind begeistert. Der im Sommer gekommene Neuzugang hat sich schon jetzt in ihre Herzen gespielt.

Auch am Mittwochabend liess der Deutsche die Herzen der Newcastle-Fans wieder höher schlagen. Der knapp 90 Millionen Euro teure Neuzugang traf mal wieder – diesmal beim 2:0-Sieg im Liga-Cup gegen Tottenham.

«Der Hype wird immer grösser»

Nicht nur die Fans sind entzückt. Unter den Namen der Woltemade-Verehrer findet man mittlerweile keinen geringeren als den englischen Rekordtorschützen – Alan Shearer (55). «Er hat dem Team etwas Neues gegeben und wird nur noch besser werden», sagt die Newcastle-Legende gegenüber BBC. «Mit seiner Arbeitsmoral werden die Fans ihn weiterhin lieben», so Shearer weiter.

Premier-League-Experte Pete Sharland schliesst sich dem Lobgesang von Shearer ebenfalls an: «Englische Fans, insbesondere Newcastle-Fans, lieben Spieler, die auf dem Platz alles geben. Wir sehen, dass Woltemade genau das tut.» Abschliessend sagt Sharland: «Der Hype um ihn wird immer grösser. Er hatte schon jetzt einige grossartige Spiele, und die Leute merken, wie gut er ist».

In den sozialen Medien wird der Deutsche gar schon als «Woltegoat» oder «Woltemessi» bezeichnet. Zur Erinnerung: Vor seiner Ankunft galt der sechsfache deutsche Nationalspieler in England noch als praktisch völlig unbekannt.

Die «Idioten» profitieren

Die Entwicklung von Woltemade in den ersten Wochen Premier League dürfte in München zähneknirschend zur Kenntnis genommen worden sein. Denn dort hatte man die happige Transfersumme für den Knipser als riesigen Fehler eingestuft. «Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht», meinte Karl-Heinz Rummenigge (70) noch Anfang September gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Bei Newcastle, das sowieso seit dem Einstieg der saudischen Investoren keine Geldsorgen mehr kennt, zweifelt längst niemand mehr daran, dass sich der Stürmer-Deal gelohnt hat. Stattdessen hofft man im Norden Englands, dass die «Wolte-Mania» noch ganz lange anhält.