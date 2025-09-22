DE
Xhaka mit butterweichem Kopfball-Assist zum Ausgleich
2:59
Verteidiger sind machtlos:Xhaka mit butterweichem Kopfball-Assist zum Ausgleich

Ex-Teamkollege Walcott feiert Xhaka-Assist ab
«Eine der besten Vorlagen, die wir diese Saison sehen werden»

Granit Xhaka hat mit dem AFC Sunderland einen überzeugenden Start in die Premier-League-Saison hingelegt. Sein ehemaliger Arsenal-Teamkollege Theo Walcott lobt ihn nun über den Klee.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
1/5
Granit Xhaka hat mit dem AFC Sunderland einen starken Saisonstart erwischt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Granit Xhaka spielt bei Sunderland eine entscheidende Rolle in der Premier League
  • Theo Walcott lobt Xhakas Führungsqualitäten und Einfluss auf das Team
  • Sunderland steht mit acht Punkten auf dem 7. Platz
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Was für ein Saisonstart für Granit Xhaka und den AFC Sunderland. Mit acht Punkten und erst einer Niederlage stehen die Black Cats auf dem beachtlichen 7. Platz der Premier League.

Xhaka, der seit seinem Wechsel noch keine Minute verpasst hat, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Am Sonntag lieferte er beim 1:1 gegen Aston Villa seinen zweiten Assist, als er in einer wilden Szene die Übersicht behält und die Kugel per Kopf butterweich in den Lauf von Teamkollege Wilson Isidor legt (siehe Video).

«Das ist so schwierig zu machen! Es ist, als würde die Zeit für ihn langsamer werden», gerät Theo Walcott – von 2016 bis 2018 Xhakas Teamkollege bei Arsenal – in seiner Rolle als Experte der BBC-Sendung «Match of the Day» ins Schwärmen. «Er federt den Ball perfekt ab. Das ist eine der besten Vorlagen, die wir in dieser Premier-League-Saison sehen werden.»

«Man konnte ihn immer hören»

In der Folge stimmt Walcott ein Loblied an und betont, wie wichtig Xhaka mit seinen Führungsqualitäten für Sunderland sein wird: «Er hat viele Leute mit seinem Wechsel überrascht. Wenn sie in der Liga bleiben wollen, wird er der entscheidende Faktor sein.»

Den Anspruch, eine Führungsrolle zu übernehmen, habe Xhaka bereits kurz nach seinem Arsenal-Wechsel gehabt. «Er war vom ersten Tag an so. Du konntest ihn immer hören. Egal, wo er auf dem Trainingsgelände war oder mit wem er gesprochen hat.»

In Deutschland ein neues Level erreicht

Walcott erinnert sich aber auch an die schweren Zeiten, wurde der Schweizer in den ersten paar Spielzeiten in England doch auch immer wieder für seine angeblich mangelnde Disziplin kritisiert. «Vielleicht habe ich ihn am Anfang auch missverstanden», scherzt der BBC-Experte Jahre später. «Aber er war nie ein Spieler, der sich versteckt hat.»

Dennoch glaubt Walcott, dass Xhaka in seinen zwei Jahren in Leverkusen – auch weil er in Deutschland ein Team zur Meisterschaft führen konnte – als Leader gereift sei. «Es war immer da, mit den gewonnenen Titeln hat er diesbezüglich aber ein neues Level erreicht», mutmasst der 47-fache englische Internationale und meint abschliessend: «Seine Erfahrung wird das ganze Team mitreissen. Alle können von seiner Leidenschaft, seinem Hunger und seinem Mut zehren. Weiteres Lob wird folgen, da bin ich mir sicher.»

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
Liverpool FC
5
6
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
5
8
10
3
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
5
7
10
4
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
5
1
10
5
Crystal Palace
Crystal Palace
5
4
9
6
Chelsea FC
Chelsea FC
5
5
8
7
FC Sunderland
FC Sunderland
5
2
8
8
FC Fulham
FC Fulham
5
1
8
9
Manchester City
Manchester City
5
4
7
10
Everton FC
Everton FC
5
1
7
11
Manchester United
Manchester United
5
-2
7
12
Leeds United
Leeds United
5
-3
7
13
Newcastle United
Newcastle United
5
0
6
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
5
-2
5
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
Brentford FC
5
-4
4
18
Aston Villa
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham United
West Ham United
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
5
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Sunderland
Sunderland
Arsenal
Arsenal
Premier League
Premier League
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
