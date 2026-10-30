Schock für Thierno Barry. Beim ehemaligen Stürmer des FCB wurde am Donnerstagabend während eines Spiels eingebrochen. Lockte ein Tiktok-Video seiner Freundin die Täter?

Darum gehts Während Evertons Spiel gegen Newcastle wurde bei Thierno Barry eingebrochen

Seine Freundin meldete den Einbruch und bittet um Hinweise auf die Täterschaft

Ein Tiktok-Video mit Designertaschen sorgt für Aufsehen, ein Zusammenhang bleibt unklar

Björn Lindroos Redaktor Sport

Eigentlich war es ein erfolgreicher Donnerstagabend für Thierno Barry (24). Der Stürmer siegte mit Everton im Ligapokal gegen Newcastle mit 3:1 und erzielte dabei ein Tor.

Doch nach der Partie der Schock: Beim ehemaligen FCB-Spieler wurde während des Spiels eingebrochen. Dies teilt seine Freundin Charlene in ihrer Instagramstory mit. «Leider wurde heute Abend in unser Haus eingebrochen, während wir beim Spiel waren. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt niemand zu Hause, aber dennoch ist dies für uns und unsere Familie eine äusserst beunruhigende und einschneidende Erfahrung.»

Weiter schreibt sie: «Falls jemand etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat oder Informationen hat, die weiterhelfen könnten, wären wir sehr dankbar, wenn man sich bei uns melden würde.» Das Paar, das gemeinsam eine kleine Tochter hat, wäre auch bereit, Hinweise finanziell zu belohnen.

Tiktok-Video gibt zu reden

Derweil sorgt eine Aufnahme des Paares für Aufsehen. Erst vor etwa einem Monat postete Charlene ein Video auf Tiktok, in dem sie gemeinsam mit Barry und einem weiteren Freund mit ihren Designertaschen posiert. Ob das Video aus dem begehbaren Kleiderschrank aber wirklich am Ursprung des Einbruchs steht, ist unbekannt.

Barry, der von 2023 bis 2024 in der Schweiz spielte, ist damit ein weiterer Premier-League-Spieler, bei dem während einer Partie eingebrochen geworden ist. Morgan Gibbs-White von Nottingham wurde ebenfalls diese Woche beklaut und auch bei ManUtd-Star Bruno Fernandes wurde in diesem Jahr bereits eingebrochen.

Sportlich läufts dafür bei Thierno Barry. Der Stürmer, der im Sommer 2025 vom spanischen Klub Villarreal zu Everton wechselte, etablierte sich in England als Stammspieler und erzielte in der laufenden Premier-League-Saison drei Tore.