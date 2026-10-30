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VA Barry und Freundin tanzen mit Luxustaschen
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Nur wenige Wochen vor Einbruch:Barry und Freundin präsentieren Luxus-Kleiderschrank

Social-Media-Video als Ursprung?
Ex-FCB-Stürmer während seines Spiels ausgeraubt

Schock für Thierno Barry. Beim ehemaligen Stürmer des FCB wurde am Donnerstagabend während eines Spiels eingebrochen. Lockte ein Tiktok-Video seiner Freundin die Täter?
Publiziert: vor 2 Minuten
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Zuerst konnte Thierno Barry noch über sein Tor jubeln.
Foto: Peter Byrne/PA via AP

Darum gehts

  • Während Evertons Spiel gegen Newcastle wurde bei Thierno Barry eingebrochen
  • Seine Freundin meldete den Einbruch und bittet um Hinweise auf die Täterschaft
  • Ein Tiktok-Video mit Designertaschen sorgt für Aufsehen, ein Zusammenhang bleibt unklar
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Björn LindroosRedaktor Sport

Eigentlich war es ein erfolgreicher Donnerstagabend für Thierno Barry (24). Der Stürmer siegte mit Everton im Ligapokal gegen Newcastle mit 3:1 und erzielte dabei ein Tor.

Doch nach der Partie der Schock: Beim ehemaligen FCB-Spieler wurde während des Spiels eingebrochen. Dies teilt seine Freundin Charlene in ihrer Instagramstory mit. «Leider wurde heute Abend in unser Haus eingebrochen, während wir beim Spiel waren. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt niemand zu Hause, aber dennoch ist dies für uns und unsere Familie eine äusserst beunruhigende und einschneidende Erfahrung.»

Weiter schreibt sie: «Falls jemand etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat oder Informationen hat, die weiterhelfen könnten, wären wir sehr dankbar, wenn man sich bei uns melden würde.» Das Paar, das gemeinsam eine kleine Tochter hat, wäre auch bereit, Hinweise finanziell zu belohnen.

Tiktok-Video gibt zu reden

Derweil sorgt eine Aufnahme des Paares für Aufsehen. Erst vor etwa einem Monat postete Charlene ein Video auf Tiktok, in dem sie gemeinsam mit Barry und einem weiteren Freund mit ihren Designertaschen posiert. Ob das Video aus dem begehbaren Kleiderschrank aber wirklich am Ursprung des Einbruchs steht, ist unbekannt.

Barry, der von 2023 bis 2024 in der Schweiz spielte, ist damit ein weiterer Premier-League-Spieler, bei dem während einer Partie eingebrochen geworden ist. Morgan Gibbs-White von Nottingham wurde ebenfalls diese Woche beklaut und auch bei ManUtd-Star Bruno Fernandes wurde in diesem Jahr bereits eingebrochen.

Sportlich läufts dafür bei Thierno Barry. Der Stürmer, der im Sommer 2025 vom spanischen Klub Villarreal zu Everton wechselte, etablierte sich in England als Stammspieler und erzielte in der laufenden Premier-League-Saison drei Tore.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
8
11
21
2
Arsenal FC
Arsenal FC
8
8
21
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
8
16
16
4
Liverpool FC
Liverpool FC
8
3
15
5
Chelsea FC
Chelsea FC
8
2
13
6
Brentford FC
Brentford FC
8
5
11
7
Leeds United
Leeds United
8
3
11
8
Newcastle United
Newcastle United
8
-2
11
9
Aston Villa
Aston Villa
8
-3
11
10
Hull City
Hull City
8
1
10
11
Everton FC
Everton FC
8
-1
10
12
Ipswich Town
Ipswich Town
8
-4
10
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
8
-1
9
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
-2
9
15
FC Fulham
FC Fulham
8
-2
8
16
Manchester United
Manchester United
8
-3
7
17
Crystal Palace
Crystal Palace
8
-10
7
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
-4
6
19
Coventry City
Coventry City
8
-9
6
20
FC Sunderland
FC Sunderland
8
-8
5
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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Everton
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