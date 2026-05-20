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So wild feiert Arsenal den langersehnten Meistertitel
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Mega-Party in London:So wild feiert Arsenal den Meistertitel

Erster Meistertitel seit 22 Jahren
Arsenal-Stars flippen aus – Klublegende feiert inmitten der Fans

Arsenal ist englischer Meister. Erstmals seit 2004 gewinnen die Gunners die Premier League. Der Jubel bei Spielern und Fans kennt keine Grenzen, auch eine Klubikone lässt sich die Party auf den Strassen Londons nicht entgehen.
Publiziert: 08:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Bald halten sie die richtige Trophäe in den Händen: Die Arsenal-Stars feiern den Meistertitel.
Foto: Arsenal FC via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arsenal holt nach 22 Jahren wieder den englischen Meistertitel 2026
  • Manchester City spielt 1:1 gegen Bournemouth, was Arsenals Titelgewinn besiegelt
  • Arsenal gewann 26 von 37 Spielen, davon 17 ohne Gegentor
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Cédric HeebRedaktor Sport

Das lange Warten hat ein Ende. 22 Jahre nach dem letzten Meistertitel ist der FC Arsenal wieder das beste Team Englands. Weil Manchester City in Bournemouth nur 1:1 spielt, ist den Gunners der Titel nicht mehr zu nehmen.

Geschlossen schauen die Arsenal-Stars das Spiel des Rivalen im Trainingszentrum in Colney ausserhalb Londons. Und als der Schlusspfiff ertönt, brechen alle Dämme. Die Spieler jubeln, hüpfen, springen auf die Tische und Stühle und singen: «Campeones, campeones, olé, olé, olé!»

Rund 24 Kilometer entfernt feiern die Fans vor dem Emirates Stadium – und das bis tief in die Nacht. Die Strassen sind rappelvoll, in den Bars wird das Ende der Durststrecke ausgiebig zelebriert.

Vereinslegende feiert mit Fans

Den Durst gestillt hat dabei auch eine Vereinslegende: Ian Wright (62) lässt inmitten der Fans die Champagner-Korken knallen. Der Engländer stand zwischen 1991 und 1998 288 Mal für die Gunners auf dem Platz und wurde in seiner letzten Saison mit ihnen ebenfalls Meister.

Seit dem letzten Meistertitel im Jahr 2004 – damals mit dem berühmt-berüchtigten «Invincibles»-Team, das ungeschlagen den Titel holte – wurde Arsenal fünfmal Vizemeister, zuletzt drei Jahre in Folge. Nun hat es Mikel Arteta (44), der seit 2019 an der Seitenlinie der Londoner steht, endlich geschafft. Und der Titel ist absolut verdient: In den 37 bisherigen Premier-League-Partien gingen nur vier verloren, 26 haben die Gunners gewonnen – 17 davon zu null.

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Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City
Manchester City
37
43
78
3
Manchester United
Manchester United
37
16
68
4
Aston Villa
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
37
9
53
8
Chelsea FC
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
Brentford FC
37
3
52
10
FC Sunderland
FC Sunderland
37
-7
51
11
Newcastle United
Newcastle United
37
0
49
12
Everton FC
Everton FC
37
-2
49
13
FC Fulham
FC Fulham
37
-6
49
14
Leeds United
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace
Crystal Palace
37
-9
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
37
-10
38
18
West Ham United
West Ham United
37
-22
36
19
Burnley FC
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
37
-41
19
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