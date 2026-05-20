Darum gehts
- Arsenal holt nach 22 Jahren wieder den englischen Meistertitel 2026
- Manchester City spielt 1:1 gegen Bournemouth, was Arsenals Titelgewinn besiegelt
- Arsenal gewann 26 von 37 Spielen, davon 17 ohne Gegentor
Das lange Warten hat ein Ende. 22 Jahre nach dem letzten Meistertitel ist der FC Arsenal wieder das beste Team Englands. Weil Manchester City in Bournemouth nur 1:1 spielt, ist den Gunners der Titel nicht mehr zu nehmen.
Geschlossen schauen die Arsenal-Stars das Spiel des Rivalen im Trainingszentrum in Colney ausserhalb Londons. Und als der Schlusspfiff ertönt, brechen alle Dämme. Die Spieler jubeln, hüpfen, springen auf die Tische und Stühle und singen: «Campeones, campeones, olé, olé, olé!»
Rund 24 Kilometer entfernt feiern die Fans vor dem Emirates Stadium – und das bis tief in die Nacht. Die Strassen sind rappelvoll, in den Bars wird das Ende der Durststrecke ausgiebig zelebriert.
Vereinslegende feiert mit Fans
Den Durst gestillt hat dabei auch eine Vereinslegende: Ian Wright (62) lässt inmitten der Fans die Champagner-Korken knallen. Der Engländer stand zwischen 1991 und 1998 288 Mal für die Gunners auf dem Platz und wurde in seiner letzten Saison mit ihnen ebenfalls Meister.
Seit dem letzten Meistertitel im Jahr 2004 – damals mit dem berühmt-berüchtigten «Invincibles»-Team, das ungeschlagen den Titel holte – wurde Arsenal fünfmal Vizemeister, zuletzt drei Jahre in Folge. Nun hat es Mikel Arteta (44), der seit 2019 an der Seitenlinie der Londoner steht, endlich geschafft. Und der Titel ist absolut verdient: In den 37 bisherigen Premier-League-Partien gingen nur vier verloren, 26 haben die Gunners gewonnen – 17 davon zu null.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City
37
43
78
3
Manchester United
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion
37
9
53
8
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
37
3
52
10
FC Sunderland
37
-7
51
11
Newcastle United
37
0
49
12
Everton FC
37
-2
49
13
FC Fulham
37
-6
49
14
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace
37
-9
45
16
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur
37
-10
38
18
West Ham United
37
-22
36
19
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers
37
-41
19