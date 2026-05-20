Arsenal ist englischer Meister. Erstmals seit 2004 gewinnen die Gunners die Premier League. Der Jubel bei Spielern und Fans kennt keine Grenzen, auch eine Klubikone lässt sich die Party auf den Strassen Londons nicht entgehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Arsenal holt nach 22 Jahren wieder den englischen Meistertitel 2026

Manchester City spielt 1:1 gegen Bournemouth, was Arsenals Titelgewinn besiegelt

Arsenal gewann 26 von 37 Spielen, davon 17 ohne Gegentor

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das lange Warten hat ein Ende. 22 Jahre nach dem letzten Meistertitel ist der FC Arsenal wieder das beste Team Englands. Weil Manchester City in Bournemouth nur 1:1 spielt, ist den Gunners der Titel nicht mehr zu nehmen.

Geschlossen schauen die Arsenal-Stars das Spiel des Rivalen im Trainingszentrum in Colney ausserhalb Londons. Und als der Schlusspfiff ertönt, brechen alle Dämme. Die Spieler jubeln, hüpfen, springen auf die Tische und Stühle und singen: «Campeones, campeones, olé, olé, olé!»

Rund 24 Kilometer entfernt feiern die Fans vor dem Emirates Stadium – und das bis tief in die Nacht. Die Strassen sind rappelvoll, in den Bars wird das Ende der Durststrecke ausgiebig zelebriert.

Vereinslegende feiert mit Fans

Den Durst gestillt hat dabei auch eine Vereinslegende: Ian Wright (62) lässt inmitten der Fans die Champagner-Korken knallen. Der Engländer stand zwischen 1991 und 1998 288 Mal für die Gunners auf dem Platz und wurde in seiner letzten Saison mit ihnen ebenfalls Meister.

Seit dem letzten Meistertitel im Jahr 2004 – damals mit dem berühmt-berüchtigten «Invincibles»-Team, das ungeschlagen den Titel holte – wurde Arsenal fünfmal Vizemeister, zuletzt drei Jahre in Folge. Nun hat es Mikel Arteta (44), der seit 2019 an der Seitenlinie der Londoner steht, endlich geschafft. Und der Titel ist absolut verdient: In den 37 bisherigen Premier-League-Partien gingen nur vier verloren, 26 haben die Gunners gewonnen – 17 davon zu null.

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