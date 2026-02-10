Darf der haarige ManUtd-Fan endlich zum Coiffeur?

Seit über einem Jahr hat sich Frank Ilett nicht mehr die Haare geschnitten. Jetzt könnte es bald so weit sein.

Darum gehts Frank Ilett verzichtet seit Oktober 2024 auf Coiffeur

Seine Haar-Challenge ging viral und brachte 1,2 Millionen Instagram-Follower

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Am 5. Oktober 2024 schnitt sich Frank Ilett (29) zum letzten Mal die Haare. Der leidenschaftliche Manchester-United-Fan hat sich vorgenommen, nicht mehr zum Coiffeur zu gehen, bis sein Verein fünf Spiele in Folge gewinnt.

Am Dienstag könnte es nach beinahe 500 Tagen so weit sein. Die Red Devils haben ihre letzten vier Partien für sich entschieden – nun spielen sie am Dienstagabend auswärts gegen West Ham. Die Chancen auf einen Haarschnitt stehen hoch – West Ham befindet sich nach einer enttäuschenden Saison im Abstiegskampf.

Kommt es bald zum Coiffeur-Termin?

Obwohl Manchester United seit über einem Jahr nicht in der Lage war, fünf Siege in Folge aneinanderzureihen, kann Ilett diese Durststrecke immerhin als eine Art Erfolg verbuchen. Seine Haar-Challenge ist in den sozialen Medien ein viraler Hit und hat ihn bezüglich Follower-Zahlen in neue Sphären katapultiert. Auf Instagram hatte der Brite zu Beginn seines Projekts noch 25'000 Abonnenten. Mittlerweile sind es 1,2 Millionen. Darüber hinaus verhalf ihm sein Erfolg im Netz zu Werbedeals, Auftritten im Fernsehen und Bekanntheit bei diversen Sportgrössen.

Auch die ManUtd-Spieler wissen Bescheid, wie die britische «Sun» berichtet. «Sie kennen Frank sehr wohl, weil er immer wieder in ihren sozialen Medien auftaucht», lässt sich eine klubnahe Quelle zitieren. «Einige von ihnen machen Witze und sagen: Komm schon, lasst uns diesem Typen eine Frisur verpassen.» Bald könnte für Ilett der erste Coiffeure-Besuch seit 493 Tagen anstehen.