Er spielte auch für Tottenham
Leeds trauert um Meisterheld Yorath (†75)

Der frühere Leeds- und Tottenham-Spieler Terry Yorath ist tot. Der Ex-Nationalspieler von Wales wurde 75-jährig, seine Tochter verliess eine Fussball-Show am Mittwochabend abrupt.
Publiziert: 13:58 Uhr
Terry Yorath (unten, 3.v.l.), Leeds-Meisterheld von 1974, ist 75-jährig gestorben.
Foto: imago images/Colorsport

Darum gehts

  • Walisischer Ex-Nationalspieler Terry Yorath starb am Mittwoch mit 75 Jahren
  • Yorath war 1974 englischer Meister mit Leeds United
  • Tochter ist TV-Moderatorin und verliess Fussball-Show am Mittwoch abrupt
Cédric HeebRedaktor Sport

Am Mittwochabend war die walisische TV-Moderatorin Gabby Logan (52) plötzlich nicht mehr bei der BBC-Show «Match of the Day» zu sehen. Der Grund: ein Familiennotfall. Am Donnerstagmorgen wird bekannt, dass ihr Vater Terry Yorath (†75) gestorben ist.

Der Mittelfeld-Profi lief 59 Mal für die walisische Nationalmannschaft auf. Auf Klubebene machte er sich vor allem bei Leeds einen prominenten Namen: 1974 wurde er mit den Peacocks englischer Meister und stand ein Jahr später im Final des Europapokals der Landesmeister, den er gegen Bayern verlor (0:2). 183 Spiele hat Yorath für Leeds absolviert, 57 weitere für Tottenham Hotspur.

In einem Statement schreiben Yoraths Kinder über ihn: «Für die meisten war er ein verehrter Fussballheld, aber für uns war er Papa – ein ruhiger, freundlicher und sanftmütiger Mann.» Ihre Herzen seien gebrochen, doch sie tröste der Gedanke, dass er nun mit Daniel, einem verstorbenen Sohn von Yorath, wiedervereint sei.

