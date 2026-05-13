Darum gehts
- Arsenal-Legende Peter Simpson stirbt mit 81 Jahren am 13. Mai
- Er bestritt 478 Spiele und gewann das Double 1970/71
- Simpson spielte nie für England trotz Nationalteam-Nominierungen
Der FC Arsenal trauert um Klub-Legende Peter Simpson. Der Engländer starb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren, wie die Londoner auf X schreiben. «Wir alle sind in diesen Stunden in Gedanken bei seinen Angehörigen», heisst es vonseiten der Gunners.
Simpson ging einen ungewöhnlichen Weg und kam erst als Mitarbeiter des Platzwartteams zu Arsenal, bevor er mit 16 Jahren einen Vertrag als Nachwuchsspieler unterschrieb. In den folgenden 17 Jahren absolvierte er 478 Partien für den Verein, die zehntmeisten in der Klubgeschichte. Grossen Anteil hatte er unter anderem am Gewinn des Doubles in der Saison 1970/71.
Trotz dieser Erfolge und einiger Nominierungen für das Nationalteam stand Simpson nie für England auf dem Platz. Nach einem zweijährigen Abstecher in die USA zu den New England Tea Men kehrte er 1980 zum FC Hendon nach England zurück, wo er wenig später seine Karriere beendete.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
36
42
79
2
Manchester City
35
40
74
3
Manchester United
36
15
65
4
Liverpool FC
36
12
59
5
Aston Villa
36
4
59
6
AFC Bournemouth
36
4
55
7
Brighton & Hove Albion
36
10
53
8
Brentford FC
36
3
51
9
Chelsea FC
36
6
49
10
Everton FC
36
0
49
11
FC Fulham
36
-6
48
12
FC Sunderland
36
-9
48
13
Newcastle United
36
-2
46
14
Leeds United
36
-5
44
15
Crystal Palace
35
-6
44
16
Nottingham Forest
36
-2
43
17
Tottenham Hotspur
36
-9
38
18
West Ham United
36
-20
36
19
Burnley FC
36
-36
21
20
Wolverhampton Wanderers
36
-41
18