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Er machte fast 500 Spiele
Arsenal-Legende Simpson mit 81 Jahren verstorben

Fast 500 Spiele absolvierte Peter Simpson für den FC Arsenal und entwickelte sich damit zur Vereinslegende. Nun ist der Engländer im Alter von 81 Jahren gestorben.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Peter Simpson ist im Alter von 81 Jahren verstorben.
Foto: imago sportfotodienst

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arsenal-Legende Peter Simpson stirbt mit 81 Jahren am 13. Mai
  • Er bestritt 478 Spiele und gewann das Double 1970/71
  • Simpson spielte nie für England trotz Nationalteam-Nominierungen
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Julian SigristRedaktor Sport

Der FC Arsenal trauert um Klub-Legende Peter Simpson. Der Engländer starb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren, wie die Londoner auf X schreiben. «Wir alle sind in diesen Stunden in Gedanken bei seinen Angehörigen», heisst es vonseiten der Gunners.

Simpson ging einen ungewöhnlichen Weg und kam erst als Mitarbeiter des Platzwartteams zu Arsenal, bevor er mit 16 Jahren einen Vertrag als Nachwuchsspieler unterschrieb. In den folgenden 17 Jahren absolvierte er 478 Partien für den Verein, die zehntmeisten in der Klubgeschichte. Grossen Anteil hatte er unter anderem am Gewinn des Doubles in der Saison 1970/71.

Trotz dieser Erfolge und einiger Nominierungen für das Nationalteam stand Simpson nie für England auf dem Platz. Nach einem zweijährigen Abstecher in die USA zu den New England Tea Men kehrte er 1980 zum FC Hendon nach England zurück, wo er wenig später seine Karriere beendete.

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Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
36
42
79
2
Manchester City
Manchester City
35
40
74
3
Manchester United
Manchester United
36
15
65
4
Liverpool FC
Liverpool FC
36
12
59
5
Aston Villa
Aston Villa
36
4
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
36
4
55
7
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
36
10
53
8
Brentford FC
Brentford FC
36
3
51
9
Chelsea FC
Chelsea FC
36
6
49
10
Everton FC
Everton FC
36
0
49
11
FC Fulham
FC Fulham
36
-6
48
12
FC Sunderland
FC Sunderland
36
-9
48
13
Newcastle United
Newcastle United
36
-2
46
14
Leeds United
Leeds United
36
-5
44
15
Crystal Palace
Crystal Palace
35
-6
44
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
36
-2
43
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
36
-9
38
18
West Ham United
West Ham United
36
-20
36
19
Burnley FC
Burnley FC
36
-36
21
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
36
-41
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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