Fast 500 Spiele absolvierte Peter Simpson für den FC Arsenal und entwickelte sich damit zur Vereinslegende. Nun ist der Engländer im Alter von 81 Jahren gestorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Arsenal-Legende Peter Simpson stirbt mit 81 Jahren am 13. Mai

Er bestritt 478 Spiele und gewann das Double 1970/71

Simpson spielte nie für England trotz Nationalteam-Nominierungen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der FC Arsenal trauert um Klub-Legende Peter Simpson. Der Engländer starb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren, wie die Londoner auf X schreiben. «Wir alle sind in diesen Stunden in Gedanken bei seinen Angehörigen», heisst es vonseiten der Gunners.

Simpson ging einen ungewöhnlichen Weg und kam erst als Mitarbeiter des Platzwartteams zu Arsenal, bevor er mit 16 Jahren einen Vertrag als Nachwuchsspieler unterschrieb. In den folgenden 17 Jahren absolvierte er 478 Partien für den Verein, die zehntmeisten in der Klubgeschichte. Grossen Anteil hatte er unter anderem am Gewinn des Doubles in der Saison 1970/71.

Trotz dieser Erfolge und einiger Nominierungen für das Nationalteam stand Simpson nie für England auf dem Platz. Nach einem zweijährigen Abstecher in die USA zu den New England Tea Men kehrte er 1980 zum FC Hendon nach England zurück, wo er wenig später seine Karriere beendete.

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