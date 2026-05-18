Pep Guardiola soll Manchester City per Ende Saison nach zehn Jahren an der Seitenlinie verlassen. Nach zahlreichen Titeln endet damit eine Ära bei den Skyblues. Als Nachfolger steht ein ehemaliger Weggefährte im Gespräch.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bereits seit längerer Zeit halten sich die Gerüchte um einen Abschied von Pep Guardiola (55) als City-Trainer. Nun soll der Spanier eine Entscheidung zu seiner Zukunft getroffen haben. Wie die «Daily Mail» berichtet, wird Guardiola die Skyblues Ende Saison verlassen.

Der Rücktritt soll nach dem letzten Premier-League-Spiel der Saison am Sonntag (17 Uhr) gegen Aston Villa erfolgen. Damit geht bei Manchester City eine Ära zu Ende. Guardiola ist seit Sommer 2016 Coach der Cityzens. Unter dem 55-Jährigen gewann City sechsmal den Meistertitel – darunter viermal in Folge – dreimal den Pokal und fünfmal den Ligapokal. 2023 führte er die Engländer ausserdem zum ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte.

Zuletzt holte City dank eines 1:0-Siegs gegen Chelsea im Londoner Wembley-Stadion den FA Cup. Nach all diesen Erfolgen und zehn Jahren an der Seitenlinie steht nun offenbar der Abschied des Katalanen bevor.

Auch über mögliche Nachfolger wird bereits spekuliert. In der Pole-Position soll Enzo Maresca (46) liegen. Der Italiener war beim Champions-League-Triumph bereits Co-Trainer unter Guardiola und kennt das Team daher schon bestens.

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