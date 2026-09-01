Jack Grealish kehrt erneut zu Everton zurück

Jack Grealish kehrt zurück zu Everton. Der Mittelfeldspieler von Manchester City absolviert am Dienstag in Liverpool medizinische Tests und unterschreibt einen Leihvertrag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jack Grealish kehrt per Leihe zu Everton zurück, medizinische Tests am Dienstag

Manchester City und Everton einigten sich auf Wechsel, bestätigt Fabrizio Romano

Grealish spielte 14 Minuten für City, Rückkehr dank Trainer David Moyes

Blick Sportdesk

Jack Grealish steht unmittelbar vor einer Rückkehr zum FC Everton. Der 30-jährige Mittelfeldspieler von Manchester City soll am Dienstag die medizinischen Tests bei den «Toffees» absolvieren und anschliessend einen Leihvertrag unterschreiben. Grealish würde damit erneut für Everton auflaufen, nachdem er bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Klub spielte.

Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte den bevorstehenden Deal am Montagabend. Manchester City und Everton haben sich demnach auf eine erneute Leihe geeinigt, auch Grealish habe grünes Licht für den Wechsel gegeben. «Everton drängt seit Tagen und hat Grealish nun zurückgeholt», schrieb Romano auf X.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Grealish war in dieser Saison zunächst bei Manchester City geblieben und kam bereits zu einem Kurzeinsatz von 14 Minuten. Nun zeichnet sich jedoch erneut ein Wechsel nach Liverpool ab. Besonders Everton-Trainer David Moyes soll sich für die Rückkehr des Engländers starkgemacht haben.

Everton arbeitete in den vergangenen Tagen intensiv an der Verpflichtung und konnte sich schliesslich mit Manchester City einigen. Für Grealish ist es die Rückkehr an die Merseyside – diesmal erneut auf die «blaue» Seite. Nach den medizinischen Tests soll der Leihvertrag offiziell gemacht werden.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.