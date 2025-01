1/5 Arsenal-Spieler Kai Havertz verschoss einen Elfer im FA Cup gegen Manchester United ... Foto: imago/ActionPictures

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Als vierter von acht Schützen läuft Kai Havertz am Sonntag im FA Cup gegen Manchester United an. Der Deutsche verschiesst seinen Elfmeter, sein Team, der FC Arsenal, scheidet aus. Was danach passiert, hat mit Sport nichts mehr zu tun und geht tief unter die Gürtellinie.

Sophia Havertz, die Ehefrau des Arsenal-Stars, wird nach dessen Fehlschuss Opfer von heftigen Online-Attacken. Die schwangere Partnerin des Stümers teilt einen Tag nach dem Out im FA-Cup entsprechende Berichte in ihrer Instagram-Story.

Fehlgeburt, Tod und sonstige Respektlosigkeiten

Das schockierende an den Nachrichten: Die Botschaften sind nicht nur höchstgradig beleidigend, sondern auch bedrohlich. Einige «Fans» der Gunners wünschen Frau Havertz sogar eine Fehlgeburt oder drohen damit, ihr ungeborenes Kind zu töten. «Ich hoffe, ihr schämt euch wirklich für euch», schreibt Sophia Havertz an die Absender und fordert mehr Respekt.

Was Kai Havertz nach dem Ausscheiden für Nachrichten erhalten hat, ist nicht überliefert. Im Gegensatz zu seiner Frau teilt der Fussballer am Tag danach nichts auf seinen sozialen Medien und äussert sich auch nicht zu den Attacken gegen seine Ehefrau.

Hass im Netz ist schwer zu bekämpfen

Hass und Hetze im Netz ist nichts Neues. Im Jahr 2023 hatten mehrere Bayern-Spieler in einem Video darauf aufmerksam gemacht, welches Ausmass dieses Problem mittlerweile angenommen hat. «Ich wünsche euch, dass ihr alle bei einem Unfall ums Leben kommt, ihr Wichser», hiess es da beispielsweise. Und vor wenigen Tagen sagte YB-Spieler Christian Fassnacht, der bis vor wenigen Wochen selbst noch in England spielte: «Wenn du ein schlechtes Spiel machst, spürst du bei Norwich eine bedenklich grosse Welle der Negativität. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es bei den ganz grossen Klubs in der Premier League ist.»

Seit 2023 geht die englische Liga schärfer gegen Hass und Beleidigungen im Internet vor. Im März vor einem Jahr wurde ein 24-jähriger Mann für drei Jahre aus allen englischen Stadien verbannt, weil er Brentford-Stürmer Ivan Toney im Oktober 2022 in den sozialen Medien rassistisch beleidigt hatte. Allerdings ist es oftmals schwer, die Täter ausfindig zu machen, weil sie oft unter dem Mantel der Anonymität operieren. Wie auch im Fall von Sophia Havertz.

