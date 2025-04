Leeds United mit dem Schweizer Nationalspieler Isaac Schmidt kehrt zwei Jahre nach dem Abstieg zurück in die Premier League.

Isaac Schmidt steigt mit Leeds in die Premier League auf

1/2 Isaac Schmidt könnte nächste Saison in der Premier League spielen. Foto: TOTO MARTI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit einem 6:0-Heimsieg in der 44. und drittletzten Runde der Championship sicherte sich Leeds United, das Team des ehemaligen Gladbach-Trainers Daniel Farke, den Aufstieg.

Isaac Schmidt, der im letzten Sommer von St. Gallen zu Leeds gewechselt hatte, muss sich in Englands zweithöchster Liga bisher mit Teileinsätzen zufriedengeben, so auch am Sonntag. Er wird 14 Minuten vor Schluss eingewechselt.

Neben Leeds steht auch der zweite direkte Aufsteiger bereits fest. Burnley schafft ein Jahr nach dem Abstieg die sofortige Rückkehr in die Premier League. Der dritte Aufsteiger wird in Playoffs ermittelt.