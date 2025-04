Verlässt Granit Xhaka schon bald Bayer Leverkusen? Dieses Gerücht macht vergangene Woche in Deutschland die Runde. Fernando Carro, Geschäftsführer beim Bundesliga-Zweiten, nimmt gegenüber Blick Stellung.

1/5 Granit Xhaka im Leverkusen-Trikot: Ändert sich das in diesem Sommer? Foto: Getty Images

Darum gehts Granit Xhaka soll bei Bayer Leverkusen bleiben

Galatasaray und Saudi-Klubs zeigen Interesse an Xhaka

Der 135-fache Schweizer Nationalspieler wechselte 2023 von Arsenal zu Leverkusen

Nicola Abt Reporter Sport

Ist Granit Xhakas (32) zweite Saison bei Bayer Leverkusen auch seine letzte?

Ende vergangener Woche machen plötzlich heisse Wechselgerüchte um den Schweizer Nati-Captain die Runde. Wie zwei Sky-Reporter melden, soll der türkische Tabellenführer Galatasaray an Xhaka baggern.

Doch nicht nur der Klub aus Istanbul hat demnach Interesse am Leverkusener Führungsspieler. Auch mehrere Saudi-Klubs sollen Xhaka weit oben auf ihrem Wunschzettel haben.

Einer, der genau Bescheid wissen muss, ist Fernando Carro. Der 60-Jährige ist Geschäftsführer bei der Werkself und war massgeblich am sagenhaften Double-Gewinn der vergangenen Saison beteiligt. Blick trifft Carro im Rahmen der Laureus-Awards am Montagabend in Madrid und stellt den Leverkusen-Boss zur Rede.

Zu den Gerüchten um seinen Leithammel redet Carro Klartext. «Wir sind sehr zufrieden mit ihm.» Und er fügt an: «Wir planen nicht, ihn abzugeben.» Klingt nach einem klaren Bekenntnis zum 135-fachen Schweizer Nationalspieler.

Granit Xhaka war im Sommer 2023 von Arsenal nach Leverkusen gewechselt und war dort auf Anhieb ein Führungsspieler. Die erste Spielzeit bei Bayer krönte Xhaka mit dem Gewinn von Meisterschaft und DFB-Pokal.

