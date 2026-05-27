Darum gehts
- US-Magazin kürt Xhaka zum besten Premier-League-Transfer der Saison
- Sunderland-Spieler Xhaka prägt Teamkultur und überragt als Führungspersönlichkeit
- Noah Okafor und Dan Ndoye in Top 70 aller 189 Transfers
Nati-Captain Granit Xhaka ist einer der Hauptgründe dafür, dass Aufsteiger Sunderland die Sensation perfekt gemacht und sich für die Europa League qualifiziert hat. Nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im vergangenen Sommer drückte Xhaka als Captain dem Spiel der Black Cats sofort seinen Stempel auf. Diese herausragende Leistung würdigt nun das US-Sportmagazin «The Athletic» und kürt den Basler zum besten Premier-League-Transfer der Saison.
Das Magazin betont, dass der Schweizer Mittelfeldstratege enorm wichtige Führungsqualitäten in die junge Mannschaft einbringe. Zudem beweise er noch immer die nötige Ausdauer, das spielerische Können und die Übersicht, um Partien entscheidend zu prägen. Der «Athletic» adelt Xhaka als «die Gelassenheit in Person» und sieht in ihm den verlängerten Arm des Trainers auf dem Rasen.
Xhaka sei nicht nur der Sunderland-Spieler der Saison, sondern für viele sogar «der beste Neuzugang, den der Verein je hatte». Weiter erklärt das Blatt seine Wahl: «Selbst ein Genie wie Cherki hat die Kabine nicht so transformiert wie Xhaka, der dem Klub und der gesamten Stadt eine neue Kultur eingehaucht hat. Sunderlands erste Saison nach der Premier-League-Rückkehr hätte nicht besser laufen können – ebenso wenig wie dieser Transfer.»
Okafor und Ndoye in der oberen Hälfte
Genau jener Rayan Cherki (22), der von Lyon zu Manchester City wechselte, belegt im Ranking Platz zwei. Auf Rang drei folgt der Italiener Michael Kayode (21), der von der Fiorentina zu Brentford stiess.
Auch die beiden anderen Schweizer – Noah Okafor (26) und Dan Ndoye (25) –, die in dieser Saison in die Premier League gewechselt sind, finden sich in der Rangliste wieder – denn der «Athletic» hat ausnahmslos alle 189 Transfers dieser Spielzeit bewertet.
Okafor, den es von der AC Milan zu Leeds United zog, landet dabei auf Platz 59. Ndoye hingegen dicht dahinter auf Platz 70. Damit positionieren sich beide in der oberen Hälfte. Während Okafor die Erwartungen insgesamt übertreffen konnte, hätte man von Ndoye angesichts der Ablösesumme von 42 Millionen Euro, die Nottingham Forest an Bologna zahlte, etwas mehr erhofft. Dennoch, so das Magazin, bleibe er ein Spieler, «dem man einfach gerne zuschaut».
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City
38
42
78
3
Manchester United
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
38
4
57
7
FC Sunderland
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion
38
6
53
9
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
38
6
52
11
FC Fulham
38
-4
52
12
Newcastle United
38
-2
49
13
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace
38
-10
45
16
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur
38
-9
41
18
West Ham United
38
-19
39
19
Burnley FC
38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers
38
-41
20