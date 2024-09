Überraschung im englischen Ligacup. Fulham scheitert am Unterklassigen Preston. Und das in einem historischen Penaltyschiessen.

Kurz zusammengefasst Fulham scheidet im Ligacup gegen Preston aus

Die Entscheidung fällt erst mit dem 34. Penalty

Im englischen Ligacup fällt die Entscheidung zwischen Preston und Fulham im Penaltyschiessen erst mit dem 34. Penalty.

Preston North End schafft im englischen Ligacup den Coup. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Preston North End aus der Championships, der zweithöchsten Liga in England, eliminiert in den Sechzehntelfinals den Premier-League-Klub Fulham nach einem 1:1 nach 90 Minuten mit 16:15 nach Penaltyschiessen. Ryan Ledson besorgt mit dem 34. Schuss vom Punkt die Entscheidung zu Gunsten Prestons.

In England gab es noch kein längeres Elfmeterschiessen. Und das längste bekannte Penaltyschiessen in der Geschichte der Uefa wurde egalisiert. Am 15. August 2024 fiel zwischen Ajax Amsterdam und Panathinaikos Athen in der Qualifikation für die Europa League die Entscheidung auch erst nach fast einer halben Stunde und 34 Penaltys. Ajax gewann vor einem Monat das Elfmeterschiessen mit 13:12.